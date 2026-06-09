Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thông tin mới vụ phát hiện nhiều bộ hài cốt quanh một gốc cây ở Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
09/06/2026 19:37 GMT+7

Các công nhân thi công tuyến đường Tây Thành đã tìm thấy khoảng 80 bộ hài cốt tại khu vực trước đây là khuôn viên Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Hài cốt cất bốc đã được di chuyển đến nghĩa trang để an táng theo phong tục địa phương.

Về việc phát hiện nhiều hài cốt quanh gốc cây, tường rào cũ khi thi công tuyến đường Tây Thành (P.Hoa Lư, Ninh Bình), chiều 9.6, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.Hoa Lư cho biết, đến chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng đã phát hiện tổng cộng khoảng 80 bộ hài cốt.

Vụ phát hiện nhiều hài cốt quanh gốc cây: Đã phát hiện khoảng 80 bộ hài cốt - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện nhiều hài cốt

ẢNH: C.T.V

Tất cả các hài cốt phát hiện đã được nhà thầu thi công tuyến đường, quản trang của nghĩa trang Mả Rứa và người dân địa phương vệ sinh sạch sẽ, an táng theo phong tục địa phương tại nghĩa trang Mả Rứa (P.Đông Hoa Lư, Ninh Bình).

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong quá trình thi công tuyến đường Tây Thành, các công nhân phát hiện nhiều bộ hài cốt chưa rõ danh tính. 

Các hài cốt này nằm tập trung quanh một gốc cây và chân tường rào cũ, trước đây là khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, sau là Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình (tách ra từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình).

Tin liên quan

Phát hiện hàng chục bộ hài cốt quanh một gốc cây ở Ninh Bình

Phát hiện hàng chục bộ hài cốt quanh một gốc cây ở Ninh Bình

Trong quá trình thi công tuyến đường Tây Thành thuộc P.Hoa Lư (Ninh Bình), các công nhân đã phát hiện hàng chục bộ hài cốt chưa rõ danh tính quanh một gốc cây.

Khám phá thêm chủ đề

đường Tây Thành phát hiện nhiều hài cốt ở Ninh Bình tỉnh Ninh Bình khuôn viên bệnh viện sản nhi Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận