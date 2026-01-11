Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thông tin nhạy cảm của hơn 17 triệu tài khoản Instagram bị phát tán trên mạng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/01/2026 19:39 GMT+7

Công ty an ninh mạng Malwarebytes vừa báo cáo về việc bộ dữ liệu chứa thông tin cá nhân của 17,5 triệu người dùng mạng xã hội Instagram đang bị lan truyền trên mạng.

Theo Malwarebytes, doanh nghiệp chuyên về phần mềm chống mã độc có trụ sở tại Mỹ, bộ dữ liệu bị lộ được cho là bao gồm nhiều thông tin cá nhân như tên người dùng, số điện thoại, địa chỉ email, thậm chí cả địa chỉ nhà, trang Engadget đưa tin ngày 11.1.

Nhiều người dùng Instagram cũng phản ánh việc liên tục nhận được email yêu cầu đặt lại mật khẩu dù không hề chủ động thực hiện.

Thông tin nhạy cảm của hơn 17 triệu tài khoản Instagram bị phát tán trên mạng - Ảnh 1.

Nhiều người dùng Instagram phản ánh nhận email yêu cầu đặt lại mật khẩu dù họ không trực tiếp thao tác

ẢNH: REUTERS

Malwarebytes cho biết, họ phát hiện dữ liệu này trong quá trình quét dark web định kỳ và đã cảnh báo khách hàng ngay sau đó.

Báo The Nation đưa tin bộ dữ liệu cá nhân được đăng tải trên trang BreachForums ngày 7.1 bởi một người dùng có bí danh “Solonik”. Tiêu đề bộ dữ liệu được ghi là “Instagram.com 17 triệu người dùng toàn cầu - Rò rỉ API 2024”. Các chuyên gia cho rằng thông tin cá nhân có thể bị kẻ gian khai thác khi lợi dụng sự cố rò rỉ hệ thống bảo mật API hồi năm 2024.

Dù những dữ liệu được công khai không chứa mật khẩu, những thông tin cá nhân nói trên có thể bị kẻ gian lợi dụng để thực hiện các vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài khoản.

Tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram, bác bỏ thông tin cho rằng hệ thống bị xâm nhập. Trong tuyên bố, người phát ngôn Meta cho biết họ đã giải quyết một sự cố, cho phép bên thứ 3 gửi email yêu cầu người dùng Instagram đặt lại mật khẩu. Người phát ngôn khẳng định không có chuyện hệ thống bị xâm nhập và tài khoản của những người dùng vẫn an toàn, theo The Nation.

Malwarebytes khuyến nghị người dùng kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập tài khoản Instagram thông qua Trung tâm Tài khoản của Meta và kích hoạt xác thực 2 bước để tăng cường bảo mật.

Tin liên quan

Nhiều nước cân nhắc hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Nhiều nước cân nhắc hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Trong bối cảnh Úc trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ ngày 10.12, nhiều nước cũng đang cân nhắc biện pháp tương tự.

Instagram tung cơ chế bảo vệ trẻ em theo kiểu 'PG-13' của phim

Khám phá thêm chủ đề

Instagram Thông tin cá nhân META Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận