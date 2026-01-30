Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thông tin 'thực khách ăn lẩu bị ngộ độc' tại TP.HCM là tin giả

Trần Kha
Trần Kha
30/01/2026 07:30 GMT+7

Liên quan thông tin thực khách ăn lẩu bị ngộ độc lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Tân Nhựt (TP.HCM) khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

Ngày 29.1, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng có nội dung: "Tin hót quán lẩu V N đường Nguyễn Cửu Phú gần cầu chợ Đệm khách ăn lẩu bị ngộ độc quý vị ơi". Thông tin thực khách ăn lẩu bị ngộ độc ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận, đặc biệt là trong những ngày cận tết.

Thông tin 'thực khách ăn lẩu bị ngộ độc' tại TP.HCM là tin giả- Ảnh 1.

Thông tin thực khách bị ngộ độc tại quán lẩu trên đường Nguyễn Cửu Phú là sai sự thật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với Báo Thanh Niên, chủ quán lẩu V.N (đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt) khẳng định thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt, không đúng sự thật. Hiện quán vẫn đang hoạt động bình thường và không hề có bất kỳ sự cố y tế nào xảy ra.

Theo lời chủ quán, chiều cùng ngày, khi bà và nhân viên đang làm việc thì cán bộ công an đến xác minh về tin đồn "khách ăn lẩu tại quán bị ngộ độc". Lúc này, chủ quán mới "tá hỏa" biết cơ sở kinh doanh của mình đang bị bôi nhọ trên mạng xã hội.

"Việc đăng tải thông tin sai sự thật này làm mất uy tín và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của quán. Tôi đã đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra người đăng tin để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", chủ quán bức xúc.

Cùng ngày, đại diện Công an xã Tân Nhựt xác nhận rằng nội dung thực khách bị ngộ độc tại quán lẩu trên đường Nguyễn Cửu Phú là sai sự thật.

Ngay khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và xác định không có vụ ngộ độc nào xảy ra như mạng xã hội lan truyền.

Hiện Công an xã Tân Nhựt đã xác minh được cá nhân liên quan đến việc đăng tải thông tin này. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ của người đăng tin để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về việc đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc thực khách Công an xã Tân Nhựt đăng tải thông tin sai sự thật mạng xã hội tin giả
