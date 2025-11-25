Phẫn nộ với tin giả lợi dụng mưa lũ

Như Thanh Niên đưa tin, ngay thời điểm người dân cả nước cùng lực lượng chức năng hướng về vùng lũ miền Trung, Tây nguyên hỗ trợ đồng bào, khắc phục hậu quả thiên tai… thì cơ quan công an vẫn phải tập trung xử lý nạn tin giả lợi dụng mưa lũ lan truyền tâm lý hoang mang, tiêu cực.

Ngày 23.11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định thông tin cho rằng "hàng ngàn người chết do lũ" lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt. Ông Nguyễn Thiên Văn cho biết đã giao Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra và xử lý. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip tung tin: "Khoảng 40 người chạy vào trú trong 1 nhà cao tầng, lũ cuốn trôi nhà, trôi hơn hai chục người. Ước tính cả vùng lũ có hàng ngàn người mất vì lũ cuốn, vì đói do bị cô lập suốt 3 - 4 ngày".

Cũng liên quan tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin "vỡ đập Đồng Cam" (xã Phú Hòa, Đắk Lắk; thuộc tỉnh Phú Yên cũ) lan truyền trên mạng xã hội từ 20.11 hoàn toàn là tin giả.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý tài khoản mạng xã hội đăng tin mưa lũ sai sự thật ẢNH: T.L

Không riêng ở Đắk Lắk, nhiều địa phương khác cũng xuất hiện các tin giả lợi dụng mưa lũ gây hoang mang dư luận. Đầu tháng 11, tại TP.Đà Nẵng, clip về cụ bà 73 tuổi ở xã Xuân Phú "mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt" gây xôn xao dư luận. Khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh, người đăng tải đoạn clip mới thừa nhận nội dung này là sai sự thật. Thực tế, cụ bà sống neo đơn, tuổi cao, đi lại khó khăn, bếp gas bị ngập hư nên sinh hoạt tạm thiếu thốn. Tuy nhiên, trong những ngày mưa lũ, cụ vẫn được chính quyền và các đoàn thể hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống.

Liên quan những tin giả lan truyền trên mạng xã hội về tình hình mưa lũ ở Đắk Lắk, chiều 23.11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội trên Facebook, TikTok có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật.

"Đã không giúp thì thôi, lại còn gây hoang mang"

Bày tỏ sự phẫn nộ về những người loan tin giả, tin chưa kiểm chứng… vì mục đích vụ lợi, nhằm gây hoang mang, chia rẽ, bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa nhận xét: "Xã hội cần thượng tôn pháp luật. Vấn nạn tin giả cần phải được quyết liệt xử lý. Điều này nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần cũng không thừa".

BĐ Trang Phan Tu thì phân tích về tác hại của tin giả trong bối cảnh nhạy cảm khi cả xã hội đang lo lắng cho đồng bào vùng lũ: "Tin giả không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương mà đáng lo hơn còn gây tâm lý hoang mang cho người dân, làm xói mòn niềm tin. Nếu không xử lý triệt để, để tình trạng này kéo dài, ngay cả quốc gia cũng bị ảnh hưởng".

Cùng suy nghĩ, BĐ Trịnh Cường nhận xét thêm: "Trong lúc mọi người đang lo lắng, căng thẳng, các lực lượng đang nỗ lực cứu trợ, bà con cả nước cùng chung tay... thì những thông tin không chính xác, đồn thổi phải được xử lý nghiêm khắc".

BĐ Dang Viet Van đề nghị: "Phạt hành chính là chưa đủ. Cần xử lý hình sự những chủ kênh tung tin thất thiệt về thiên tai. Phải nghiêm khắc. Mọi người đang vất vả đối phó thiên tai, không giúp được thì thôi, lại còn gây hoang mang, làm những chuyện không đúng...".

Tẩy chay những kênh mạng xã hội tung tin giả

Nhiều BĐ đề nghị bên cạnh việc cơ quan chức năng xử lý hình sự những hành vi cố ý tung tin giả gây hoang mang thì người dân cũng cần tỉnh táo, chủ động bài trừ, tẩy chay những kênh mạng xã hội đăng phát các nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật.

BĐ Trường Lưu gửi gắm: "Ai cũng lo lắng khi bà con đang đối mặt với nhiều khó khăn vì mưa lũ. Nhưng chính vì vậy, mọi người cần tỉnh táo, không để lòng tốt bị lợi dụng". Còn BĐ Vu Hoa viết: "Hãy là cư dân mạng có trách nhiệm, trước khi nhấn nút like hay share bất kỳ thông tin nào cần suy nghĩ kỹ để không trở thành đồng lõa với cái xấu".