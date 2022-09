Thống tướng Myanmar sắp đến thăm Nga

AFP dẫn lại báo The Global New Light of Myanmar đưa tin thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing vào tuần sau sẽ đến Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok, miền viễn đông của Nga.

Đại diện của Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan và các quốc gia khác cũng sẽ tham dự diễn đàn này.

Theo truyền thông Myanmar, thống tướng Min Aung Hlaing sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức chính phủ Nga để "củng cố hơn nữa sự hợp tác" và quan hệ hữu nghị giữa hai nền kinh tế và chính phủ hai bên.

Chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Myanmar đều đang bị cô lập về ngoại giao.

Kể từ sau cuộc chính biến vào tháng 2.2021, Myanmar đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự hạ cấp trong quan hệ ngoại giao.





Hiện việc ông Min Aung Hlaing có được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 11 hay không vẫn chưa rõ ràng vì ASEAN đã bày tỏ thất vọng với sự thiếu tiến bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của Myanmar.

Trong lúc đó, Nga cũng đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt quốc tế sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Myanmar hồi tháng 2.

Thời gian gần đây, chính quyền quân sự Myanmar đã tìm cách làm thắt chặt quan hệ với Nga - đồng minh và là nhà cung cấp vũ khí lớn cho Naypyidaw. Thống tướng Min Aung Hlaing đã thực hiện một "chuyến thăm riêng" tới Moscow vào tháng 7 và được cho là đã gặp các quan chức từ cơ quan vũ trụ Roscosmos của Moscow và các cơ quan hạt nhân. Phó tổng tư lệnh Myanmar Soe Win vào cuối tháng trước cũng đã đến thăm Nga.

Trong chuyến công du tới thủ đô Naypyidaw của Myanmar vào đầu tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ủng hộ các nỗ lực của quân đội nhằm "ổn định" đất nước và tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới.