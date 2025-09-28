Sáng 28.9, tại Km18+206 QL32C, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành và thông xe cầu Phong Châu mới - QL32C, tỉnh Phú Thọ theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thủ tướng cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới ẢNH: M.H

Xúc động phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, ngày này cách đây 1 năm, cầu Phong Châu cũ bị sập trong nỗi bàng hoàng xót xa của người dân Phú Thọ, cắt đứt giao thông khu vực. Đau đớn hơn nữa sự cố sập cầu làm chết 8 người dân.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu toàn thể đại biểu dự lễ khởi công dành 1 phút mặc niệm cho những người dân đã không may gặp nạn.

Theo Thủ tướng, tháng 12.2024, chỉ sau 3 tháng sập cầu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu Phong Châu. Ngay sau đó, Thường trực Chính phủ đã họp, quyết định nhanh chóng giao Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính và UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương thực hiện xây dựng cầu Phong Châu trong vòng 1 năm. Cơ chế giao mục tiêu, cần gì, thiếu gì thì đề xuất, báo cáo Chính phủ.

Chỉ sau hơn 9 tháng, các đơn vị thi công đã hoàn thành được mục tiêu Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, hoàn thành xây dựng cầu.

"Hôm nay chúng ta đã chứng kiến những giọt nước mắt. Giọt nước mắt cách đây 1 năm là nước mắt đau đớn do những mất mát của bão Yagi, còn nước mắt hôm nay là của niềm tin, sự hy vọng và của tự hào khi cầu Phong Châu được xây dựng lại.

Hai hình ảnh đối lập, nhưng thể hiện nhịp cầu nối liền, sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, gắn kết giữa con người và con người, giữa nhân dân với quân đội… Từ mấy hôm nay, bà con nhân dân tụ tập vui vẻ chờ đón cầu mới, thậm chí bắn pháo hoa ăn mừng". Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng nhận được sự chào đón nhiệt tình của người dân ẢNH: TTXVN

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ, các nhà thầu, tư vấn… đã nỗ lực thi công, hoàn thành sớm dự án. Biết ơn nhân dân hai đầu cầu đã dành tình cảm, sự mong đợi, cổ vũ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công triển khai dự án, cũng như Bộ Tư lệnh Công binh đã nhanh chóng bắc cầu phao khi chưa xong cầu mới.

Dự án không chỉ rút ngắn thời gian thi công 3 tháng mà còn tiết kiệm 200 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu. Số vốn này cũng được bố trí ngay để đầu tư hai bên đầu cầu. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ phải khai thác dự án hiệu quả, xứng đáng với sự chờ đợi của người dân và những giọt nước mắt đã chảy khi cầu Phong Châu cũ bị sập, cũng như nước mắt niềm tin khi cầu mới khánh thành.

Theo ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án, việc hoàn thành cầu Phong Châu mới trước 3 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa lớn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến QL32C và mạng lưới giao thông trong khu vực.

Dự án cũng cụ thể hóa quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ cấp bách giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão Yagi.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), cho biết chứng kiến những khó khăn của người dân địa phương khi cầu Phong Châu cũ bị sập, đồng thời để khắc phục tình trạng đứt gãy giao thông do hậu quả của bão Yagi, doanh nghiệp xác định đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách.

9 tháng làm nhiệm vụ nối lại hai bờ sông Hồng cũng là 9 tháng cán bộ chiến sĩ Tổng công ty Trường Sơn vượt nắng, thắng mưa, tô thắm tinh thần Bộ đội cụ Hồ cũng như tình dân quân", thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nhìn nhận.