Thót tim khoảnh khắc cứu bé gái rơi xuyên qua trần thạch cao
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
10/05/2026 10:02 GMT+7

Một bé gái khoảng 3 tuổi ở Quảng Ninh khiến nhiều người thót tim khi rơi xuyên qua trần thạch cao từ tầng 2 xuống phía dưới. May mắn, một nam nhân viên đã phản ứng kịp thời, lao tới đỡ cháu bé ngay trước khi va chạm mạnh xuống nền nhà.

Theo thông tin được chia sẻ, vụ việc xảy ra vào sáng 8.5.2026 tại một cửa hàng điện thoại ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 9.5, đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận lo lắng về sự cố nguy hiểm này.

Trong lúc chơi đùa, bé gái khoảng 3 tuổi nhìn thấy đồ chơi nên trèo qua một ô cửa sổ nhỏ để đi vào khu vực phía trên trần thạch cao. Tuy nhiên, phần trần này chỉ là kết cấu treo, không chịu lực.

Khi bé di chuyển nhanh, các tấm thạch cao bất ngờ vỡ sập. Chỉ ít giây sau, bé gái rơi xuyên qua trần xuống khu vực bên dưới khiến nhiều người hoảng hốt.

Rất may, một người phía dưới đã kịp thời lao tới đỡ được cháu bé ngay lúc rơi xuống nên không xảy ra thương tích nghiêm trọng.

