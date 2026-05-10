Theo thông tin được chia sẻ, vụ việc xảy ra vào sáng 8.5.2026 tại một cửa hàng điện thoại ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 9.5, đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận lo lắng về sự cố nguy hiểm này.

Thót tim khoảnh khắc cứu bé gái rơi xuyên qua trần thạch cao

Trong lúc chơi đùa, bé gái khoảng 3 tuổi nhìn thấy đồ chơi nên trèo qua một ô cửa sổ nhỏ để đi vào khu vực phía trên trần thạch cao. Tuy nhiên, phần trần này chỉ là kết cấu treo, không chịu lực.

Khi bé di chuyển nhanh, các tấm thạch cao bất ngờ vỡ sập. Chỉ ít giây sau, bé gái rơi xuyên qua trần xuống khu vực bên dưới khiến nhiều người hoảng hốt.

Rất may, một người phía dưới đã kịp thời lao tới đỡ được cháu bé ngay lúc rơi xuống nên không xảy ra thương tích nghiêm trọng.