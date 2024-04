Thót tim với cảnh học sinh ‘đầu trần’, kẹp 3 ‘phóng’ xe máy đến trường

Trong thời gian qua, dù ngành giáo dục cùng lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới học sinh và phụ huynh nhưng tình trạng học sinh vi phạm về an toàn giao thông vẫn xảy ra nhiều, thậm chí ngày càng đáng báo động.

Dạo vài vòng quanh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM vào giờ tan trường, không khó để bắt gặp những em học sinh mặc đồng phục điều khiển xe máy trên 50 cc, kẹp 3, không đội nón bảo hiểm,... vi phạm luật giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Học sinh một trường THPT ở quận Gò Vấp, TP.HCM lái xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp vào trưa 12.4.2024. CHIÊU NGÔ

Thậm chí, một số học sinh còn cố rồ ga bỏ chạy khi bị cảnh sát giao thông “tuýt còi”, một số khác lấy lý do nhà xa và ba mẹ bận nên phải tự đến trường bằng xe máy.