Thót tim với giá vàng nhào lộn

Chính thức vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5

Ngày 24.4, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết đã được sự chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán VN (VNX) và Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) về việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX). Như vậy, hệ thống này sẽ được vận hành chính thức từ ngày 5.5.

Thị trường chứng khoán VN tiếp đà hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24.4, VN-Index tăng 12,35 điểm, tiến lên 1.223,35 điểm. 289 cổ phiếu tăng giá, 87 mã đứng giá và có 207 cổ phiếu giảm giá. Sắc xanh tiếp tục có phiên chiếm ưu thế khi 18/21 nhóm ngành tăng điểm như bất động sản, thủy sản và dệt may là 3 nhóm ngành tăng điểm thuyết phục nhất. Ở chiều ngược lại, chỉ có thực phẩm tiêu dùng, ngân hàng và đường chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. Thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên hôm qua và thấp hơn 25,1% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 798 triệu cổ phiếu (-5,56%), tương đương giá trị giao dịch đạt 17.662 tỉ đồng (-7,09%).