Thu 40.000 đồng/vé, tuyến xe buýt Tân An - Chợ Lớn bị 'tuýt còi'

Thanh Quân
Thanh Quân
22/03/2026 10:31 GMT+7

Sau phản ánh của người dân, cơ quan chức năng xác định việc tăng giá vé tuyến xe buýt Tân An - Chợ Lớn là chưa đúng quy định.

Ngày 22.3, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, sở đã có kết luận liên quan đến phản ánh tăng giá vé xe buýt trên tuyến Tân An - Chợ Lớn (mã số tuyến 62-8).

Trước đó, người dân Tây Ninh phản ánh việc điều chỉnh giá từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/vé là bất hợp lý. Ngay sau đó, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị vận hành tuyến gồm Công ty cổ phần vận tải Long An và HTX vận tải đường bộ Trung Dũng báo cáo cụ thể.

Qua kiểm tra, các đơn vị này đã gửi hồ sơ kê khai giá mới vào ngày 9.3, dự kiến áp dụng từ ngày 11.3. Tuy nhiên, hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ quy định theo Nghị định 85/2024 nên chưa được cơ quan quản lý tiếp nhận.

Dù chưa hoàn tất thủ tục, mức giá 40.000 đồng/vé vẫn được các đơn vị đưa vào áp dụng thực tế. Sở Xây dựng xác định đây là hành vi không tuân thủ quy định về quản lý giá.

Cơ quan này đã yêu cầu các đơn vị liên quan dừng ngay việc thu theo mức giá mới của tuyến xe buýt Tân An - Chợ Lớn, đồng thời quay lại áp dụng mức 30.000 đồng/vé cho đến khi hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xem xét biện pháp xử lý, nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách cũng như đảm bảo kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách công cộng.

