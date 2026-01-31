Thứ bảy ngày 31 tháng 1: Vietlott có một người trúng 20 tỉ, giải độc đắc lên 43,9 tỉ

Lúc 18 giờ 30 tối 31.1, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01302 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay đêm nay là: 10 – 11 – 14 – 17 – 49 – 53 và số cộng thêm là 04.

Trong phiên xổ số tối 31.1 không xuất hiện người trúng giải Jackpot 1 nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 43.984.742.700 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 ghi nhận có một người trúng với số tiền cộng dồn là 20.094.162.200 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải Jackpot 2 qua trở lại con số ban đầu là 3 tỉ đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 12 người trúng; giải nhì trị giá 500.000 đồng có 643 người trúng… và các giải khác.

Trước đó, tối 20.1, trong phiên xổ số đã xuất hiện một người trúng giải Jackpot 1 với số tiền của loại hình xổ số Power 6/55 là 257.134.188.450 đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 vào tối 31.1

Ngay khi xác định có người trúng độc đắc giá trị giải thưởng hiện tại trở về con số ban đầu là 30 tỉ đồng.

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietlott.