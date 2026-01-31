Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thu hoạch buồng chuối gây 'sốt', hình dáng đặc biệt, dân mạng thấy giống 'bàn tay Phật'

Dương Lan
Dương Lan
31/01/2026 14:00 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh người dân thu hoạch buồng chuối có hình dáng đặc biệt, dân mạng thấy giống 'bàn tay Phật' thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Theo clip thu hoạch buồng chuối lớn giống bàn tay nhiều ngón xòe ra, từng trái chuối chụm vào nhau tạo nên hình thù lạ mắt. Mỗi nải chi chít trái, trái xanh mập, một số trái đã bắt đầu ngả vàng. Dân mạng cho rằng nải chuối này rất giống "bàn tay Phật", các trái dính chặt vào nhau.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip nhận về hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tạo hình tự nhiên của buồng chuối.

Thu hoạch buồng chuối gây 'sốt', hình dáng đặc biệt, dân mạng thấy giống 'bàn tay Phật'- Ảnh 1.

Người nhà chị Mai thu hoạch buồng chuối gây "sốt" mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trần Thị Tuyết Mai (43 tuổi, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, cách đây khoảng 2 năm, chị được một người quen mang về một giống chuối đặc biệt có nguồn gốc từ Thái Lan và trồng ngay trong khu vườn của gia đình.

Theo chị Mai, quá trình sinh trưởng của cây chuối khá dài, từ lúc trồng đến khi ra trái mất khoảng 8 - 9 tháng. Sau khi buồng chuối hình thành, phải chờ thêm gần 4 tháng nữa chuối mới chín và có thể thu hoạch.

Thu hoạch buồng chuối gây 'sốt', hình dáng đặc biệt, dân mạng thấy giống 'bàn tay Phật'- Ảnh 2.

Buồng chuối có hình dáng độc lạ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Loại chuối này có đặc điểm khác biệt so với các giống chuối thông thường, trái chuối khi chín có độ dẻo, mùi thơm rõ rệt và vị ngọt nhẹ. Mỗi nải chuối có thể cho tới 29 trái khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy không khỏi bất ngờ", chị Mai cho biết.

Cũng theo chia sẻ của chị Mai, từ thời điểm trái chuối già đến khi chín hoàn toàn chỉ mất khoảng hơn chục ngày. Trong suốt quá trình chăm sóc, chị cho biết không áp dụng kỹ thuật hay bí quyết đặc biệt nào, chủ yếu để cây phát triển tự nhiên. Việc chăm sóc chuối được thực hiện khá đơn giản, tương tự như các giống chuối thông thường khác.

Thu hoạch buồng chuối gây 'sốt', hình dáng đặc biệt, dân mạng thấy giống 'bàn tay Phật'- Ảnh 3.

Mỗi nải có nhiều trái chuối dính vào nhau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Cây chuối được trồng ở khu vực gần chuồng nuôi vịt của gia đình nên thỉnh thoảng tận dụng phân tự nhiên để bón cho cây. Sau khi đăng tải clip thu hoạch chuối lên mạng, nhiều người để lại bình luận là chuối "bàn tay Phật". Từ cây chuối ban đầu, gia đình tôi đã có thể trồng thêm nhiều cây khác", chị Mai nói.

Nhiều người ở TP.HCM cho hay loại chuối này được quen gọi là chuối 'bàn tay Phật' (chuối Thanh Tiêu). Đây là loại đặc sản độc lạ, thường được dùng dâng lễ với giá dao động phổ biến từ 60.000 - 150.000 đồng/kg. Mức giá này có thể cao hơn tùy vào hình dáng nải chuối, thời điểm mua (đặc biệt vào dịp tết) và kích thước quả. Một số nơi bán phổ biến theo nải với giá cao vì sự khan hiếm và hình dáng đặc biệt. 

Giá tham khảo mỗi nải chuối có thể lên đến 149.000 - 200.000 đồng (tùy nải nặng hay nhẹ). Một số nơi ở miền Nam trồng được loại chuối này để bán thương phẩm nhưng số lượng không nhiều. 

