Thu hồi 27 sản phẩm yến giả của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare

Ngày 9.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phát thông báo và danh sách thu hồi 27 sản phẩm yến, nước yến giả của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare không đảm bảo chất lượng.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phát thông báo và danh sách thu hồi 27 sản phẩm yến, nước yến của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare không đảm bảo chất lượng ẢNH: CTV

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long hiện đang thụ lý, điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm phát hiện ngày 17.3 tại lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình điều tra xác định Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare (trụ sở chính tại phường Tây Thạnh, TP.HCM - địa chỉ nhà máy sản xuất tại lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm) do Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng giám đốc.

Bị can Đoàn Lê Ngọc Phi Lân lúc bị bắt ẢNH: CTV

Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo và nước uống không cồn.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã sản xuất 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên sử dụng 27 sản phẩm nước yến này.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên sử dụng 27 sản phẩm nước yến của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare ẢNH: NAM LONG

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người có liên quan để xử lý theo quy định.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cá nhân, cơ sở, tổ chức có kinh doanh và sử dụng sản phẩm yến sào của công ty trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long (số 404D Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để được hướng dẫn, giải quyết.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Bị can Trần Minh Duy lúc bị bắt ẢNH: CTV

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TP.HCM, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử. Đồng thời, lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm, chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Sản phẩm yến giả bị thu giữ ẢNH: CTV

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty; Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 10.000 đến 15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm. Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần acid sialic; 4 mẫu không phát hiện acid amin; 23 mẫu còn lại có hàm lượng acid amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định; 4/27 mẫu không phát hiện thành phần protein.