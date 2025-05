Thu hồi hàng loạt giấy công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ông Chu Quốc Thịnh, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ký văn bản thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3198/2021/ĐKSP ngày 9.4.2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chocodiet.

Sản phẩm do Công ty TNHH Loewy Brand (địa chỉ: số 310/40 đường Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, TP.HCM), công bố.

Công ty hiện đã đổi tên và địa chỉ thành Công ty TNHH thương mại Staywell (địa chỉ: 100/46 đường số 3, P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 20.5.2025.

10/12 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có quyết định của Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm ẢNH: VFA.GOV.VN

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH thương mại Staywell; Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước đó, Công ty TNHH thương mại Staywell có văn bản đề nghị hủy hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chocodiet.

Cục An toàn thực phẩm cũng có thông báo thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 8397/2020/ĐKSP ngày 31.8.2020 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sadi slim plus do Công ty TNHH thương mại và phát triển Hoàng Huy Organic (địa chỉ: số 6, ngõ 565 đường Lạc Long Quân, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt, địa chỉ: lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, xã Diên Phú, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, công bố.

Một lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm cho biết, vừa qua, cục đã đề nghị các sở y tế, chi cục, sở an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên toàn quốc. Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm sớm trình Chính phủ ban hành nghị định bổ sung các quy định chặt chẽ hơn về kiểm soát chất lượng và quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.