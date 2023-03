Thu hồi thông báo rà soát việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt giữ được cho là liên quan đến việc nhận tiền 'chạy án' cho giám đốc của nhiều doanh nghiệp 'ma'.