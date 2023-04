Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực với 1.091 điểm chia sẻ bí quyết học tập

Sinh ra trong gia đình có 2 chị em, Nguyễn Lê Mỹ An là chị cả trong nhà. Cha mẹ làm công nhân với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng những khó khăn đó không làm cho An lùi bước mà còn là động lực thôi thúc nữ sinh vươn lên trong học tập.

Trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 (ngày 26.3), An là thí sinh đạt điểm cao nhất 1.091/1.200 điểm.



Gặp gỡ với phóng viên Báo Thanh Niên, An có vẻ hơi bối rối nhưng khi chia sẻ về vấn đề học tập thì khá tự tin.

"Trước hết em phải tạo sự thoải mái trong tâm trí của mình. Bên cạnh sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy cô, nhà trường, em không tự tạo áp lực cho mình, nhất là những bài toán khó chưa tìm được lời giải em sẽ tạm thời không suy nghĩ nữa để cho mình được thoải mái đầu óc", An nói.

Nguyễn Lê Mỹ An, thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực (đợt 1) ĐH Quốc gia TP.HCM ĐỖ TRƯỜNG

An chia sẻ, để đạt được hiệu quả trong học tập, em thường xuyên học hỏi từ thầy cô ở trên lớp và bạn bè, đặc biệt là phải nhớ lâu những kiến thức đã học được. "Khi làm bài tập, những kiến thức, kinh nghiệm mà em đã đúc kết được cứ tự nhiên bung ra ở trong đầu", An cười và nói.



Nguyễn Lê Mỹ An (bìa phải) và bạn học cùng Trường THPT Trịnh Hoài Đức ĐỖ TRƯỜNG

Để có được những kiến thức, kinh nghiệm trong học tập, An cho biết sau mỗi buổi sáng học ở trường về em đều ngồi ôn lại những bài đã được thầy cô dạy ở trên lớp, sau đó mới ăn trưa, nghỉ ngơi.

Buổi chiều, An tiếp tục đến trường để ôn tập, giải những đề thi của nhiều năm trước đó và những đề bài do thầy cô đặt ra. Đến buổi tối, An thường chuẩn bị bài cho những ngày học tiếp theo và làm việc nhà giúp cha mẹ, rảnh rỗi thì nghe nhạc, thư giãn.

"Em tự rèn cho mình lúc nào học là học hết sức mình, lúc cần nghỉ ngơi hay đi ra ngoài chơi cho thư giãn thì em cũng đi cho thoải mái", An chia sẻ.

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực (đợt 1) của ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết điều cốt lõi trong quá trình học tập của mình là phải nhớ lâu để khi làm một bài toán nào đó thì những kiến thức đã được học sẽ bật nhớ ở trong đầu, cộng thêm sự tìm tòi sáng tạo thì sẽ có được lời giải cho bài toán khó.