Thủ khoa vùng biên 'chưa bao giờ học quá 12 giờ đêm'

Sáng 1.7, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Lương Nhật Minh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Chu Văn An, nhận tin vui khi trở thành thủ khoa toàn tỉnh Lạng Sơn với tổng điểm 4 môn đạt 36,5 điểm, trong đó toán 9,25; ngữ văn 7,75; hóa học 9,75 và sinh học 9,75. Với tổ hợp B00 gồm toán, hóa học và sinh học, nam sinh đạt 28,75 điểm nếu chưa tính điểm ưu tiên.

Minh cho biết đã "hơi bất ngờ" về vị trí thủ khoa toàn tỉnh này.

Là học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Chu Văn An, Minh cho biết em không có bí quyết quá đặc biệt. Trong quá trình ôn thi, nam sinh không chọn cách học dồn dập, thức khuya hay luyện đề liên tục. Thay vào đó, em duy trì thói quen học vừa sức, sinh hoạt điều độ và tập trung nắm chắc kiến thức nền tảng.

Lương Nhật Minh, lớp 12A2, THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn là thủ khoa toàn tỉnh với 4 môn đạt 36,5 điểm Ảnh: NVCC

Theo Minh, từ hè năm lớp 12, em bắt đầu đăng ký các khóa học online. Hình thức này phù hợp với em vì có thể chủ động sắp xếp thời gian, không gian học tập và chi phí cũng hợp lý hơn so với việc học thêm trực tiếp thường xuyên.

Nam sinh đăng ký học online hai môn hóa học và sinh học. Riêng môn toán, Minh chủ yếu học theo chương trình ở trường, kết hợp ôn thêm trực tiếp trong giai đoạn cuối trước kỳ thi.

Không chạy theo số lượng đề, mỗi tuần Minh chỉ dành khoảng 1 - 2 ngày để luyện đề. Những ngày còn lại, em tập trung hệ thống kiến thức cơ bản, đọc kỹ lý thuyết trong sách giáo khoa trước khi học nâng cao.

Một trong những điều khiến nhiều người sẽ bất ngờ, đó là trong suốt thời gian ôn thi, Minh gần như không thức quá 12 giờ đêm. Nam sinh cho rằng giữ sức khỏe và tinh thần ổn định là yếu tố quan trọng trong giai đoạn nước rút.

"Hiếm lắm em mới học muộn. Chỉ khi lịch học trên trường quá nhiều, em mới phải học muộn hơn, còn bình thường em chưa bao giờ học quá 12 giờ đêm", Minh nói.

Ngoài việc học, Minh cho biết em không chơi thể thao thường xuyên nhưng thích xem bóng đá. Khi ở nhà, em phụ giúp bố mẹ những công việc trong gia đình và cố gắng giữ nhịp sinh hoạt cân bằng.

Bố em công tác tại Sở Y tế, mẹ làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trong gia đình, chị gái của Minh cũng theo ngành y. Đây là một phần lý do khiến nam sinh lựa chọn ngành Y khoa, Trường đại học Y Hà Nội để đăng ký xét tuyển.

Gửi lời nhắn tới các học sinh khóa sau, thủ khoa vùng biên cho rằng điều quan trọng nhất là tin vào bản thân, không để áp lực điểm số khiến mình kiệt sức.

"Em muốn nhắn các em khóa sau là hãy tin vào bản thân mình, đừng đặt quá nặng áp lực về thành tích và điểm số. Khi bước vào phòng thi, cứ làm bài hết sức có thể", Minh chia sẻ.

Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, Trường THPT chuyên Chu Văn An tiếp tục là điểm sáng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong danh sách 7 thủ khoa các tổ hợp xét tuyển của toàn tỉnh, trường này có 4 học sinh góp mặt. Cụ thể, Lương Nhật Minh, lớp 12A2, là thủ khoa khối toán - hóa - sinh với 28,75 điểm; Nguyễn Thị Phương Hoa, lớp 12D2, thủ khoa khối toán - văn - ngoại ngữ với 26,75 điểm; Lê Hiếu Anh, lớp 12G1, thủ khoa khối toán - lý - ngoại ngữ với 28,25 điểm; Phùng Tuấn Minh, lớp 12D1, thủ khoa khối toán - hóa - ngoại ngữ với 25,75 điểm.

Ngoài ra, trong tổng số 43 thí sinh đạt điểm 10 toàn tỉnh, Trường THPT chuyên Chu Văn An có 14 thí sinh, chiếm khoảng 32,6%.