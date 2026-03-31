Thư Kỳ và hành trình 9 năm 'tìm con' đầy gian khổ

Trong một chương trình trò chuyện, ngôi sao của bộ phim Ma thổi đèn: Tầm long quyết tiết lộ, bước sang tuổi 41, cô bắt đầu dốc toàn lực cho hành trình làm mẹ. Thư Kỳ thậm chí tạm dừng hoạt động nghệ thuật suốt một năm, từ chối mọi lời mời đóng phim để tập trung cải thiện sức khỏe.

Giấc mơ làm mẹ vẫn còn dang dở

Vốn có cơ địa dị ứng nghiêm trọng, nữ diễn viên buộc phải thay đổi lối sống một cách khắt khe. Cô từ bỏ những món ăn yêu thích như lẩu cay, xoài, kiêng đồ sống, lạnh và cay nóng, duy trì giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt, đồng thời kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức khoảng 22% để chuẩn bị cho việc mang thai.

Thư Kỳ và chồng đã thay đổi lối sống nghiêm ngặt để cải thiện sức khỏe sinh sản, tuy nhiên may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ Ảnh: sqwhat

Trong hành trình tìm con, Thư Kỳ kết hợp cả đông y lẫn tây y. Cô châm cứu 3 lần mỗi tuần, uống thuốc thảo dược 2 lần mỗi ngày trong suốt 6 tháng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên nhiều lần tiêm kích thích rụng trứng và trải qua không ít chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả như mong muốn. Các bác sĩ cho biết, do tuổi tác và tình trạng thể chất, khả năng mang thai tự nhiên của Thư Kỳ là rất thấp, trong khi phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cũng chỉ mang lại hy vọng mong manh.

Theo QQ, từ năm 2009, khi mới 33 tuổi, Thư Kỳ từng cân nhắc việc trữ đông trứng. Khi đó, dù chưa sẵn sàng làm mẹ, cô vẫn muốn giữ lại cơ hội cho tương lai. Thế nhưng, lịch trình bận rộn khiến kế hoạch này không thể thực hiện. Đến khi bước sang tuổi 40 và kết hôn, thể trạng của cô không còn thuận lợi như trước.

Sau nhiều khó khăn, cặp đôi quyết định dừng điều trị và cân nhắc việc nhận con nuôi Ảnh: sqwhat

Trong suốt 9 năm, từ tuổi 41 đến 49, nữ diễn viên kiên trì theo đuổi giấc mơ làm mẹ. Cô chia sẻ rằng trong quá trình điều trị hormone, cơ thể bị phù nề, da nổi mụn nghiêm trọng, tâm lý trở nên bất ổn. Thư Kỳ thừa nhận từng rơi vào trạng thái cáu gắt, trầm cảm và không đủ can đảm nhìn mình trong gương.

Trước những khó khăn đó, nhiều ngôi sao trong giới giải trí đã hỗ trợ cô, trong đó có Lưu Đức Hoa - người đã giới thiệu các chuyên gia hiếm muộn hàng đầu tại Hồng Kông cho vợ chồng người đẹp Nhiếp Ẩn Nương. Dẫu vậy, mong muốn làm mẹ của nữ diễn viên vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Suốt hành trình, Phùng Đức Luân luôn ở bên động viên và chưa từng gây áp lực về chuyện con cái. Anh từ chối nhiều cơ hội công việc để đồng hành cùng vợ, thay đổi lối sống, bỏ rượu và thuốc lá, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Mỗi khi Thư Kỳ suy sụp, anh thường an ủi: "Dù không có con, cuộc sống của chúng ta vẫn trọn vẹn. Người anh kết hôn là em, có con hay không không quan trọng".

Dù chưa thể có con, Thư Kỳ vẫn được chồng hết lòng yêu thương, đồng thời nữ diễn viên không ngừng khẳng định vị thế với nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp Ảnh: sqwhat

Đến năm 2024, cặp đôi quyết định dừng điều trị và cân nhắc phương án nhận con nuôi. Thư Kỳ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi từng ép bản thân quá mức và để cơ thể chịu nhiều tổn thương trong thời gian dài.

Dù chưa thể thực hiện thiên chức làm mẹ, Thư Kỳ vẫn nhận được sự ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp thành công mà còn bởi tổ ấm với người bạn đời luôn đồng hành. Bên cạnh diễn xuất, cô còn ghi dấu ấn ở vai trò đạo diễn và mới đây vừa giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan với dự án đầu tay.