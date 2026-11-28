Giữa không gian mênh mông của mặt nước, những chiếc ghe đưa du khách len qua vùng đầm, hướng đến những cánh sen và khám phá cuộc sống của cư dân gắn bó với sông nước. Không chỉ ngắm cảnh, hành trình đến đầm Trà Ổ còn mở ra những trải nghiệm gần gũi, từ thử thả lưới đến nghe kể chuyện về nghề đánh bắt thủy sản đã gắn bó với người dân nơi đây qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm đi ghe trên mặt nước đầm Trà Ổ, khám phá cảnh quan vùng đầm và đời sống cư dân địa phương ẢNH: VĂN CHIẾN

Vừa qua, tại thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai), chương trình trải nghiệm du lịch đầm Trà Ổ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch năm 2026. Du khách có dịp khám phá cảnh quan vùng đầm, tìm hiểu đời sống sinh kế của cư dân địa phương qua những hoạt động vốn quen thuộc với người dân nhưng mới mẻ với nhiều người tham gia.

Theo ghe khám phá cuộc sống vùng đầm

Đầm Trà Ổ, còn gọi là đầm Châu Trúc, là vùng nước gắn bó lâu đời với cư dân địa phương. Mặt đầm rộng, những vùng sen và hoạt động đánh bắt thủy sản tạo nên khung cảnh đặc trưng của miền sông nước.

Trong hành trình trải nghiệm, du khách được đưa đi tham quan đầm sen, tìm hiểu nghề đánh bắt thủy sản và trực tiếp thử thả lưới. Những hoạt động này giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn nhịp sống trên đầm, thay vì chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh từ bờ.

Với những người chưa từng gắn bó với nghề sông nước, việc thử thả lưới cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Từ cách người dân khai thác nguồn lợi thủy sản đến những công việc thường ngày trên mặt nước, mỗi hoạt động đều giúp du khách hiểu thêm về cuộc sống của cư dân vùng Châu Trúc.

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm du lịch sông nước trên đầm Trà Ổ ẢNH: VĂN CHIẾN

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) cho biết đây là lần đầu chị tham gia hoạt động trải nghiệm miễn phí tại đầm Trà Ổ. Chị thích thú khi được các chú lái ghe kể chuyện về bản sắc người dân vùng đầm, từ nghề đánh bắt cá, làm đăng sáo đến những câu chuyện về cuộc sống nơi đây trong quá khứ.

Không chỉ cảnh quan, những câu chuyện được kể trên ghe cũng góp phần làm chuyến đi thêm thú vị. Qua lời kể của người địa phương, vùng đầm hiện lên không chỉ với mặt nước rộng lớn mà còn là không gian sinh kế, nơi những nghề truyền thống và ký ức của nhiều thế hệ vẫn được gìn giữ.

Ông Trương Đình Ơn (70 tuổi), người dân địa phương, cho rằng hoạt động trải nghiệm sẽ hấp dẫn hơn nếu du khách được nghe kể sâu hơn về các nghề truyền thống và những đổi thay trong đời sống cư dân. Theo ông, người hướng dẫn cần am hiểu địa phương, biết giải thích cách đánh bắt thủy sản và chia sẻ những câu chuyện gắn với vùng đầm.

Ngư dân đầm Trà Ổ hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề đánh bắt thủy sản ẢNH: VĂN CHIẾN

Thưởng thức đặc sản sau chuyến đi

Sau hành trình khám phá mặt nước, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng Châu Trúc như bún tôm, bún rạm. Những món ăn mang hương vị địa phương cũng là một phần trải nghiệm, giúp chuyến đi đến đầm Trà Ổ thêm trọn vẹn.

Được chế biến từ nguồn thủy sản gắn với đời sống cư dân vùng đầm, bún tôm, bún rạm không chỉ là món ăn mà còn góp phần giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách.

Bún rạm chuẩn bị phục vụ du khách sau hành trình trải nghiệm đầm Trà Ổ ẢNH: VĂN CHIẾN

Từ ngắm sen, thả lưới đến thưởng thức đặc sản, hành trình khám phá đầm Trà Ổ đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và cuộc sống của người dân vùng Châu Trúc. Những trải nghiệm bình dị ấy cũng góp phần giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, khám phá đời sống sông nước của địa phương.