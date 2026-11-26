Khoảng 4 giờ sáng, khi nhiều người còn chưa thức giấc, gia đình ông Nguyễn Hữu Thông, bà Trương Thị Chọn đã bắt đầu công việc làm bún, sơ chế tôm, rạm và chuẩn bị nước dùng. Đến 5 giờ, quán Tư Chọn (ở thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) bán bún tôm, bún rạm mở cửa đón khách, phục vụ đến khoảng 8 giờ.



Ông Nguyễn Hữu Thông và bà Trương Thị Chọn chế biến bún tôm, bún rạm phục vụ thực khách tại xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai ẢNH: VĂN CHIẾN

Mỗi buổi sáng, quán bán khoảng 100 tô bún tôm, bún rạm. Thực khách có thể thưởng thức một tô bún nóng với giá 10.000 đồng, hoặc gọi phần ăn lớn hơn với giá 15.000 - 20.000 đồng.

Giữ cách làm bún tôm, bún rạm truyền thống

Ông Nguyễn Hữu Thông (68 tuổi) cho biết, nghề làm bún tôm, bún rạm được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình, từ ông nội, cha đến ông. Hơn 40 năm qua, ông tiếp tục nối nghiệp, cùng bà Chọn duy trì quán ăn mang tên Tư Chọn, lấy tên bà làm tên quán.

Thực đơn có 3 món chính gồm bún tôm, bún rạm nước làm từ rạm tươi và bún rạm khô. Mỗi món mang hương vị riêng, nhưng đều được gia đình chế biến từ những nguyên liệu địa phương và giữ các công đoạn thủ công.

Bún rạm khô, bún rạm nước và bún tôm được bán tại quán của gia đình ông Thông ẢNH: VĂN CHIẾN

Bún được làm ngay tại quán. Bột gạo sau khi đánh được đưa qua khuôn để tạo thành sợi bún. Nước dùng cũng do gia đình tự nấu, tận dụng nước gạo trong quá trình làm bún, kết hợp với tôm, rạm để tạo vị ngọt tự nhiên.

Theo bà Chọn, nguyên liệu chính được mua từ đầm Trà Ổ, còn gọi là đầm Châu Trúc. Rạm tươi sau khi làm sạch, tách phần gạch được giã nhuyễn hoặc xay để chế biến. Với bún rạm khô, nguyên liệu được xử lý riêng, tạo nên hương vị khác so với món bún rạm nước.

Các công đoạn từ làm bún, sơ chế nguyên liệu đến nấu nước dùng đều được gia đình thực hiện, đòi hỏi sự tỉ mỉ để giữ hương vị quen thuộc của món ăn.

Bột gạo được ép thành sợi bún ngay tại quán, phục vụ thực khách mỗi sáng ẢNH: VĂN CHIẾN

Bún tôm, bún rạm được chế biến và bán tại quán Tư Chọn ẢNH: VĂN CHIẾN

Thường xuyên ghé quán ăn sáng, anh Trần Văn Tiến (38 tuổi, ở xã Phù Mỹ Bắc) cho biết, sợi bún làm tại chỗ có độ dai, mềm tự nhiên, không bị bở. Nước dùng ngọt thanh vị rạm tươi, thơm mùi gạch, không quá đậm gia vị.

"Giữa thời buổi vật giá leo thang, chỉ với 10.000 đồng đã có một tô bún chất lượng", anh Tiến nhận xét.

Cũng tìm đến quán qua lời giới thiệu của người dân địa phương khi tham quan khu vực đầm Trà Ổ, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, du khách từ phường Quy Nhơn, gọi cả bún rạm khô và bún tôm để thưởng thức.

"Rạm khô được làm rất khéo, thơm bùi, ăn kèm rau sống và bánh tráng nướng rất hợp. Ấn tượng nhất là cách gia đình giữ được hương vị mộc mạc truyền thống với mức giá rất bình dân", chị Hoa chia sẻ.

Thực khách thưởng thức bún tôm, bún rạm tại quán Tư Chọn ẢNH: VĂN CHIẾN

Nghề gia đình được truyền lại cho thế hệ sau

Không chỉ duy trì nghề trong gia đình, ông Thông còn truyền lại cách làm bún tôm, bún rạm cho con và hướng dẫn những người ở địa phương khác có nhu cầu học nghề. Hiện gia đình người con của ông cũng bán các món bún này tại xã Bình Dương, Gia Lai.

Ngoài phục vụ thực khách tại quán, gia đình ông Thông, bà Chọn còn mang bún tôm, bún rạm đến các chương trình quảng bá ẩm thực. Năm 2008, bà Chọn được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai) tặng bằng khen vì có đóng góp cho Festival Tây Sơn - Bình Định.

Các gian hàng bún tôm, bún rạm của gia đình cũng được UBND huyện Kbang cũ (Gia Lai) tặng giấy khen tại Ngày hội du lịch huyện vào năm 2019 và 2022.

Các giấy khen, bằng khen được chính quyền các cấp trao tặng gia đình ông Nguyễn Hữu Thông, bà Trương Thị Chọn vì những đóng góp trong quảng bá ẩm thực địa phương ẢNH: VĂN CHIẾN

Hơn 40 năm gắn bó với nghề, ông Thông vẫn tiếp tục công việc được cha ông truyền lại. Từ nguyên liệu đầm Trà Ổ, sợi bún tự làm đến cách chế biến rạm tươi, rạm khô, những công đoạn thủ công vẫn được gia đình duy trì. Mỗi sáng, những tô bún tôm, bún rạm bình dân ở quán Tư Chọn không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân địa phương mà còn là cách gia đình giữ lại nghề truyền thống qua ba thế hệ.