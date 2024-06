Thủ môn Serbia ‘nhậu’ ở quán bar, đấm thẳng mặt CĐV: HLV bao che, giấu nhẹm bê bối

Tờ Telegraf cho biết, suốt hành trình tại EURO 2024, HLV đội tuyển Serbia Dragan Stojkovic đã nhiều lần nhấn mạnh không có bất kỳ sự cố nào xảy ra tại Đức. Tuy nhiên, đến khi đội tuyển Serbia bị loại khi xếp cuối bảng C với chỉ 2 điểm, mọi chuyện mới vỡ lẽ.



Bất ngờ hơn, người gây ra vụ việc lại là thủ thành số 1 của họ Milinkovic Savic. Anh đến quán bar khi HLV Dragan Stojkovic cho các cầu thủ nghỉ một ngày trước khi có cuộc “quyết đấu” với đội tuyển Đan Mạch.

Sự việc xảy ra ngay trước trận quyết đấu giữa đội tuyển Serbia (áo trắng) và Đan Mạch REUTERS

“Thủ môn Serbia Vanja Milinkovic Savic đã đến Munich vào ngày nghỉ. Anh đến một quán bar, nơi nhiều người dân Serbia sống. Ngoài ra, khu vực lân cận là nơi các nhạc sĩ từ Serbia lui tới và biểu diễn. Khi chúng tôi tìm hiểu, có một CĐV Serbia đã hỏi anh ấy rằng "Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh nên ở cùng các đồng đội và tập luyện. Tại sao anh đang uống rượu" và có lẽ Vanji không thích điều đó. Thủ môn này chửi rủa CĐV, đi về phía anh ta rồi đấm thẳng mặt! Bảo vệ của quán bar đã sớm can ngăn, cuối cùng thì chủ quán bar cũng vào cuộc”, tờ Telegraf thông tin.

Ngay sau thông tin trên bị phát tán, tờ Telegraf đã liên hệ với chủ quán bar. Người này xác nhận sự việc trên là chính xác và xin phép giấu tên. Chủ quán bar kể lại: “Vanja đến quán của chúng tôi. Tuy nhiên, an ninh ở lối vào không nhận ra và không muốn cho vào vì anh ấy mặc quần đùi của đội tuyển quốc gia. Vanja lúc này đã tức giận và đòi đánh nhau với lực lượng an ninh. Tôi nhanh chóng can thiệp, nắm lấy tay anh ấy và bảo anh ấy vào cùng tôi nhưng anh ấy từ chối.

Tiếp đó, Vanja đấm tới tấp một CĐV. Tôi không nghe thấy tiếng ném đồ và những câu mắng chửi. Nhưng thật may mọi việc đã được giải quyết”.

Thủ thành Vanja Milinkovic Savic (áo đen) nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và sẵn sàng đáp trả cầu thủ đối phương AFP

Vanja Milinkovic Savic (trái) phải ngồi dự bị trận gặp Đan Mạch ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau vụ việc, Vanja Milinkovic Savic bị giam vài giờ và sau đó trở về khách sạn. Ở trận gặp đội tuyển Đan Mạch một ngày sau, Vanja Milinkovic Savic ngồi dự bị, đội tuyển Serbia cũng hòa 0-0 và bị loại.

Những chỉ trích lúc này bắt đầu hướng về phía HLV Dragan Stojkovic vì ông đã nói dối trong suốt giải đấu. Phát hiện mình không thể che đậy thêm, sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Belgrade (Serbia), HLV Dragan Stojkovic thừa nhận: “Đúng thật là một vụ bê bối khi cầu thủ của tôi say rượu trong các quán bar ở Munich và Augsburg. Ngoài ra, họ còn đánh nhau trong lúc tập luyện. Tôi thật sự bất lực vì mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát”.

HLV Dragan Stojkovic thừa nhận đã nói dối suốt EURO 2024 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Truyền thông Serbia cũng cho biết thêm, sau khi bị loại ở EURO 2024, HLV Dragan Stojkovic nhiều khả năng sẽ bị Liên đoàn Bóng đá nước này sa thải. Được đánh giá là "ngựa ô" tại EURO 2024 và sở hữu những ngôi sao như Mitrovic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic nhưng lối chơi của đội tuyển Serbia đơn điệu và thiếu gắn kết. Dự kiến trong vài ngày tới, thông báo chính thức sẽ được đưa ra.