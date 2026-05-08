Sức khỏe

Thủ phạm thầm lặng sau nhiều bệnh mạn tính: Viêm kéo dài nhiều năm

Như Quyên
08/05/2026 19:53 GMT+7

Viêm âm thầm kéo dài trong cơ thể có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường. Điều đáng lo là tình trạng này thường diễn tiến lặng lẽ trong nhiều năm mà ít được nhận ra.

Vừa qua, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề: “Viêm mạn tính: Cập nhật về cơ chế, vai trò sinh bệnh và tiếp cận một số phương pháp mới trong điều trị bệnh mạn tính” nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bệnh viện.

Tiến sĩ - bác sĩ Mai Văn Điển, Giám đốc Bệnh viện An Sinh phát biểu khai mạc hội nghị

“Chiến đấu với viêm như đối đầu với địch”

Chia sẻ tại hội nghị, Giáo sư - tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ y tế, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết viêm mạn tính có thể âm thầm kéo dài nhiều năm, là nền tảng của nhiều bệnh mạn tính và quá trình lão hóa.

“Chiến đấu với viêm giống như đối đầu với địch, cần ‘đánh cho hay, cho trúng’ chứ không phải chỉ biết ‘đánh và đánh’. Mục đích là đảm bảo sự cân bằng miễn dịch, vừa tạo ra đáp ứng miễn dịch đủ mạnh để loại bỏ tác nhân gây viêm, vừa bảo tồn sự toàn vẹn của cơ thể. Cũng có thể hiểu điều trị viêm mạn tính như điều khiển ô tô, phải cân bằng giữa chân ga và chân phanh sao cho đi nhanh đến đích nhưng vẫn an toàn”, Giáo sư Mạnh Hùng nói.

Ở người lớn tuổi và người bệnh mạn tính thường xuất hiện tình trạng “viêm lão hóa” - tăng cytokine gây viêm kéo dài do tế bào lão hóa, suy giảm miễn dịch và stress oxy hóa. Việc tái lập cân bằng cytokine giúp giảm tổn thương mô, ngăn phản ứng viêm quá mức và hỗ trợ các điều trị khác hiệu quả hơn.

Từ cơ chế này, một số hướng điều trị mới của bệnh mạn tính và lão hóa dựa trên miễn dịch đang được nghiên cứu và thử nghiệm, gồm:

  • Truyền tế bào gốc trung mô dây rốn (hUC-MSC) để điều hòa cytokine.
  • Vắc xin điều trị nhằm “huấn luyện” miễn dịch (khác với vắc xin phòng bệnh truyền thống).
  • Liệu pháp tế bào CAR-T/CAR-NK để loại bỏ tế bào gây bệnh.
Theo Giáo sư - tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, chúng ta đang chạy theo các phương thuốc mà bỏ quên phòng ngừa và quản lý bệnh mạn tính

Nguy cơ biến cố tim mạch không liên quan tới kích thước mảng xơ vữa

Cũng tại hội nghị, Giáo sư - tiến sĩ Đặng Vạn Phước, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ xơ vữa động mạch không chỉ là rối loạn mỡ máu mà thực chất còn là một bệnh viêm mạn tính. Xơ vữa hình thành rất sớm và tiến triển âm thầm, từ vệt mỡ đến mảng xơ sợi, rồi nứt vỡ và gây huyết khối - nguyên nhân chính gây tử vong và tàn phế.

Tuy nhiên, Giáo sư Vạn Phước cho hay mảng xơ vữa dày chưa chắc đã nguy hiểm bằng mảng xơ vữa mỏng kèm viêm nặng. Viêm mới chính là “thủ phạm” gây bất ổn và nứt mảng xơ vữa, tăng khả năng gây vỡ và tắc mạch.

Từ đây, Giáo sư Vạn Phước nhấn mạnh rằng có nhiều yếu tố nguy cơ mọi người có thể chủ động điều chỉnh để hạn chế biến cố tim mạch, như: Hút thuốc, ăn uống, lối sống, rượu bia, béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu…

Trong đó, hạ LDL-C (cholesterol “xấu”) là nền tảng để giảm biến cố tim mạch và tử vong. Mỗi 1 mmol/L LDL-C hạ xuống có thể làm giảm 10% tỷ lệ tử vong chung, 20% tỷ lệ tử vong do bệnh động mạch vành, 17% tỷ lệ đột quỵ và 23% biến cố mạch vành lớn.

Xơ vữa động mạch có thể âm thầm phát triển trong nhiều năm mà không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Nhưng đến một thời điểm nào đó, tình trạng này sẽ dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

