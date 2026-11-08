Thu Trang nhìn lại 10 năm thăng trầm, không ngại nhắc chuyện thất bại

Nhân dịp Thu Trang Entertainment (TTE) đánh dấu 10 năm hoạt động, Thu Trang có những chia sẻ về hành trình đã qua. Nhìn lại thời điểm bắt đầu, nữ diễn viên cho biết cô cùng những người đồng hành từng bước xây dựng công ty từ những kinh nghiệm còn hạn chế.

"Ngày đầu thành lập TTE, chúng tôi bắt đầu bằng những bước chân chập chững. Có đam mê, có nhiệt huyết, có những ước mơ rất lớn, nhưng kinh nghiệm thì chưa nhiều. Cứ vừa làm, vừa học, có lúc sai, rồi lại cùng nhau tìm cách sửa", cô viết trên trang cá nhân.

Thu Trang xem những con người đã đồng hành cùng mình là điều đáng tự hào sau 10 năm hoạt động Ảnh: NVCC

Dấu ấn 10 năm của Thu Trang Entertainment

Thành lập năm 2016, Thu Trang Entertainment là công ty giải trí do Thu Trang và Tiến Luật sáng lập. Đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất phim điện ảnh, web drama, TVC, video clip, gameshow, chương trình thực tế và quản lý nghệ sĩ.

Trong quá trình hoạt động, TTE ghi dấu với loạt web drama Thập tam muội, sau đó phát triển thành thương hiệu điện ảnh Chị mười ba. Công ty cũng tham gia sản xuất, phát triển nhiều dự án khác như Chuyện xóm tui, Nghề siêu dễ, Dân chơi không sợ con rơi, Con Nhót mót chồng và Nụ hôn bạc tỷ.

Theo Thu Trang, hành trình 10 năm của TTE không chỉ có những dấu mốc thành công. Bên cạnh niềm vui khi những nỗ lực được đền đáp, tập thể cũng trải qua không ít giai đoạn khó khăn, những dự án không đạt kết quả như mong đợi và các quyết định chưa phù hợp.

"10 năm ấy có những ngày thật rực rỡ. Có những thành công khiến cả tập thể vỡ òa hạnh phúc, cảm thấy mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng cũng có những ngày không như mong đợi. Có những dự án thất bại, những quyết định chưa đúng, những lúc mệt mỏi và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường", nữ diễn viên bộc bạch.

Dù vậy, Thu Trang không xem những lần vấp ngã là điều chỉ mang đến sự tiếc nuối. "Tôi nhận ra rằng, thành công cho mình sự tự tin, còn thất bại dạy mình cách trưởng thành. Nếu không có những lần vấp ngã, có lẽ TTE đã không có được sự mạnh mẽ và bản lĩnh như ngày hôm nay", cô chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thu Trang cho biết điều khiến cô tự hào nhất không chỉ nằm ở những bộ phim hay thành tích mà công ty đạt được, mà còn là những con người đã cùng nhau tạo nên hành trình này. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong TTE, đối tác, nhà đầu tư, nghệ sĩ và những ê kíp đã tin tưởng, đồng hành cùng công ty. Đặc biệt, Thu Trang dành sự trân trọng cho khán giả, những người luôn theo dõi, ủng hộ và đóng góp ý kiến để đơn vị có thêm động lực thay đổi.

Ở cột mốc 10 năm, Thu Trang không muốn đặt nặng việc TTE đã thành công đến đâu. Thay vào đó, nữ diễn viên cho biết cô trân trọng việc tập thể vẫn còn tình yêu với nghề, vẫn có những câu chuyện muốn kể và nhiều kế hoạch muốn thực hiện.

Nói về chặng đường phía trước, Thu Trang nhìn nhận những thử thách, thành công và cả thất bại vẫn có thể tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, cô tin rằng điều quan trọng không phải là chưa từng vấp ngã mà là sau mỗi lần như vậy, mọi người vẫn đủ can đảm để đứng lên và bước tiếp.

"10 năm trước, chúng tôi bắt đầu bằng những ước mơ. 10 năm sau, chúng tôi tiếp tục bước đi với những ước mơ ấy, nhưng có thêm kinh nghiệm, sự trưởng thành và lòng biết ơn", Thu Trang chia sẻ.