Thu Trang tiết lộ về con trai cao gần 1,8 m, thạo 3 thứ tiếng

Mới đây, nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ ảnh chụp cùng Andy nhân dịp con trai tròn 14 tuổi. Cô viết: “Ngày xưa mẹ ẵm trên tay có một cục nhỏ xíu, bây giờ Andy cao tới mức mỗi lần chụp hình mẹ phải lựa góc đứng. Anh “kép nhí” nay đã cao nhất nhà rồi. 14 năm trước mẹ có thêm một đứa con. 14 năm sau mẹ có thêm một người bạn để trò chuyện, để tranh luận và để tự hào. Chúc mừng sinh nhật "kép nhí" của mẹ. Cứ lớn lên khỏe mạnh, tử tế và vui vẻ".

Con trai Thu Trang gây ấn tượng bởi ngoại hình cao lớn khi bước sang tuổi 14 Ảnh: NVCC

Con trai Thu Trang không áp lực vì bố mẹ nổi tiếng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Thu Trang cho biết mỗi dịp sinh nhật, Andy không đòi hỏi những điều lớn lao mà thường chỉ chọn một món đồ yêu thích như giày, cặp, sách hay thẻ game như một phần thưởng cho bản thân sau một năm. Nữ nghệ sĩ tiết lộ ở tuổi 14, chiều cao của Andy gần chạm mốc 1,8 m, trở thành “người cao nhất nhà”.

Sự thay đổi rõ rệt nhất của cậu bé không chỉ nằm ở chiều cao mà còn ở tính cách. Từ một đứa trẻ hiếu động, con trai Thu Trang giờ đây trầm hơn, ít nói hơn khi bước vào tuổi thiếu niên. “Hồi nhỏ Andy rất hiếu động, không thể nào ngồi yên được. Nhưng lớn lên, con trầm tính hơn, ít nói hơn. Có thể đến độ tuổi này, con cần có một thế giới riêng”, đạo diễn Nụ hôn bạc tỉ bật mí.

Sự thay đổi này cũng được xem là tự nhiên khi Andy dần có những suy nghĩ, sở thích riêng. Ở tuổi 14, cậu bé có ý thức tự lập, đặc biệt trong việc học. Với lịch trình bận rộn của cả Thu Trang và Tiến Luật, điều khiến hai nghệ sĩ yên tâm nhất chính là sự tự giác của con trai. “Điều mà Andy giúp cho Trang và anh Luật nhiều nhất có lẽ là sự tự giác. Con không bao giờ làm cho ba mẹ lo về vấn đề học hành ở trường”, cô nói.

Tổ ấm hạnh phúc của Thu Trang và chồng là diễn viên Tiến Luật. Dù bận rộn công việc nhưng cô vẫn dành thời gian chu toàn gia đình Ảnh: NVCC

Nữ nghệ sĩ tiết lộ lúc nhỏ, Andy thường xuất hiện trên gameshow cùng bố mẹ nên được khán giả quen mặt. Sau này, cậu bé ít được nhận ra hơn do ngoại hình thay đổi nhanh chóng. Thu Trang cũng cho biết Andy không chịu nhiều áp lực từ việc có bố mẹ nổi tiếng. “Việc bố mẹ nổi tiếng không ảnh hưởng nhiều đến con. Bản thân Andy nếu đi chung với bố mẹ mà thấy bố mẹ được khán giả thương yêu, con cũng rất vui và tự hào”, nữ diễn viên chia sẻ.

Thu Trang cho biết con trai có tình yêu với nghệ thuật nhưng chưa bộc lộ định hướng rõ ràng. Gia đình hiện chỉ tập trung tạo nền tảng học tập tốt, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng sống, để Andy có thể tự lựa chọn con đường trong tương lai. Theo Thu Trang, điều vợ chồng cô mong muốn ở con trai cũng rất giản dị: “Điều mong muốn duy nhất của hai vợ chồng là con lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ. Sống ở trên đời, vui vẻ và khỏe mạnh là hai cái quan trọng nhất”.

Ngoài sự nghiệp, Thu Trang còn có tổ ấm viên mãn bên Tiến Luật. Cả hai đồng hành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Người bạn đời không ngại dành những lời “có cánh” cho đạo diễn Ai thương ai mến trước truyền thông. Ngoài sự ngưỡng mộ về tài năng thì tính cách của nữ đạo diễn là điều chinh phục Tiến Luật. Với nam diễn viên, Thu Trang là người sống độc lập, có hiếu với gia đình.