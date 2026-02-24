Thu Trang làm rõ tin đồn bất hòa với ê kíp phim tết

Trên trang cá nhân, Thu Trang có bài đăng dài, chia sẻ về những thông tin không đúng liên quan đến cô và dự án điện ảnh Mùi phở. Cụ thể, có ý kiến cho rằng nữ diễn viên không tham gia quảng bá tác phẩm do Minh Beta làm đạo diễn, dù cô đảm nhận vai chính.

Phản hồi của Thu Trang

“Thật lòng, tôi khá buồn vì thông tin này chưa phản ánh đúng sự thật và vô tình khiến khán giả hiểu sai về thái độ, cũng như trách nhiệm nghề nghiệp của tôi đối với một dự án mà tôi rất trân trọng”, cô chia sẻ.

Tạo hình của Thu Trang trong phim điện ảnh Mùi phở. Tác phẩm hiện thu về hơn 32,4 tỉ đồng Ảnh: NSX

Theo Thu Trang, cô tham gia Mùi phở với vai trò một diễn viên, không phải nhà đầu tư hay nhà sản xuất. Khi nhận lời góp mặt trong dự án này, cô xem đây là một hành trình nghề nghiệp, nên cố gắng hết sức trong khả năng cho phép bằng sự trân trọng dành cho ê kíp và khán giả. “Đó là điều mà mọi người có thể nhìn thấy trong tất cả những dự án có sự tham gia của Thu Trang từ trước đến nay”, cô khẳng định.

Nữ diễn viên chia sẻ với những cột mốc quan trọng của Mùi phở tại TP.HCM như showcase hay sự kiện ra mắt, cô đều có mặt. Thậm chí có những thời điểm lịch làm việc chồng chéo, di chuyển liên tục nhưng cô vẫn ưu tiên sắp xếp để được đồng hành cùng ê kíp. Riêng các hoạt động tại Hà Nội, Thu Trang lý giải do vướng lịch công tác đã được xác nhận từ trước, phía quản lý của cô đã trao đổi sớm với đoàn phim để thống nhất phương án với mong muốn không làm ảnh hưởng đến công việc chung.

“Không xuất hiện nhiều trước ống kính không có nghĩa là Trang đứng ngoài. Trên các nền tảng cá nhân, tôi luôn chủ động quảng bá Mùi phở”, Thu Trang nhấn mạnh. Nữ diễn viên khẳng định cô đều chia sẻ những thông tin liên quan đến dự án phim, thậm chí chủ động xin thêm tư liệu để biên tập, đăng tải trên các nền tảng như một cách ủng hộ, lan tỏa tác phẩm đến khán giả.

Bài đăng đính chính của Thu Trang trên trang cá nhân Ảnh: FBNV/ Chụp màn hình

“Điều khiến Trang buồn hơn cả là từ những thông tin chưa đầy đủ lại xuất hiện những suy đoán không đúng về mối quan hệ giữa tôi và ê kíp. Thực tế, mỗi lần gặp lại anh Minh Beta, bố Xuân Hinh, anh Cường Cá, chị Hà Hương cùng các anh chị em diễn viên khác, tôi và mọi người đều trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Hoàn toàn không có bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nào như những lời đồn đoán đang lan truyền”, Thu Trang khẳng định.

Thu Trang buồn vì những điều không mong muốn liên tục tìm đến, song cô chọn giữ cho mình sự bình thản, niềm tin để tiếp tục làm nghề, đáp lại tình cảm của khán giả. Nữ diễn viên bộc bạch thêm: “Là một diễn viên, có ai tham gia một bộ phim mà lại không mong tác phẩm đó được khán giả đón nhận và thành công? Tôi không mong tranh luận đúng sai, càng không muốn tạo thêm ồn ào. Tôi chỉ mong những điều chưa chính xác sớm được nhìn nhận lại để bộ phim Mùi phở được đến với khán giả một cách trọn vẹn, công bằng, và để những người làm nghề không phải buồn lòng vì những hiểu lầm không đáng có”.

Trao đổi với chúng tôi, phía Thu Trang cho biết nội dung bài viết là quan điểm của cô trước những ồn ào không đáng có liên quan đến phim Mùi phở.