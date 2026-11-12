Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Cần đẩy mạnh đưa người đi thực hành nghề ở nước ngoài

Chiều 12.11, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Từ thực tiễn kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mô hình liên kết quốc tế đào tạo kỹ sư thực hành tài năng, đào tạo cơ bản trong nước, thực hành nghề ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân ẢNH: HOÀNG ANH

Theo ông Lê Quân, qua kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 tại Thượng Hải cho thấy điều kiện đảm bảo chất lượng và trình độ trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam đang có một khoảng cách rất lớn so với thế giới.

Để đột phá chất lượng, các trường cần khai thác triệt để quy định về liên kết đào tạo quốc tế trong luật Giáo dục nghề nghiệp mới ban hành thông qua 3 hình thức: nhập khẩu công nghệ đào tạo về cấp bằng trong nước có sự chuyển giao của đối tác quốc tế; tổ chức liên kết đào tạo để lấy bằng quốc tế; hoặc đào tạo tích lũy từng mô-đun, chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu thúc đẩy mô hình liên kết đào tạo kỹ sư thực hành giỏi thông qua việc kết hợp học tập trong nước với thực tập và làm việc có tài trợ của doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển.

Nhiều trường đại học đang triển khai các mô hình liên kết 2+, 3+, 4+. Với các trường đào tạo nghề mô hình này thuận lợi hơn rất nhiều mà không tốn kém quá nhiều chi phí như khi gửi người đi học đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ ở nước ngoài.

Đây là con đường tốt hơn nhiều so với việc đưa học viên vào học liên thông đại học ở trong nước, trong khi nhiều ngành nghề ở bậc đại học của chúng ta hiện nay thực ra cũng chưa thực sự đào tạo được những kỹ năng thực hành chất lượng cao.

"Tại sao chúng ta cứ phải đưa người lao động đi làm việc trực tiếp ở các quốc gia phát triển khi chưa có tay nghề, trình độ, mà không làm những mô hình đào tạo cơ bản 1 năm đến 1 năm rưỡi ở trong nước, sau đó sang nước ngoài thực tập 6 tháng rồi đi làm ở bên đó vài năm? Chỉ đi làm không thì người ta không nhận. Chỉ đi học không thì học phí lại cao. Nhưng nếu kết hợp vừa sang nước ngoài học tập vừa có doanh nghiệp tài trợ để nhận người thì sau 3 - 5 năm lao động trở về, các em sẽ có trình độ kỹ năng rất vững vàng. Khoảng 20 - 21 tuổi các em đi nước ngoài, đến năm 27 - 28 tuổi các em trở về là chúng ta có được những kỹ sư thực hành lành nghề ", Thứ trưởng Lê Quân phân tích.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sẽ giao Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên sớm xây dựng đề án đưa lao động có kỹ năng sang học tập, làm việc ở một số lĩnh vực trọng điểm tại các nước phát triển; đồng thời tổ chức các diễn đàn hiệu trưởng và triển lãm công nghệ đào tạo nghề quốc tế với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để mời gọi các trường lớn, nhà đầu tư nước ngoài sang hợp tác.