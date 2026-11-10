Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh: Phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đoàn kết đồng bào Chăm

Chiều 9.11, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lạc Trị (xã Liên Hương, Lâm Đồng).

Thôn Lạc Trị hiện có gần 1.100 hộ với 4.340 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề nông; trong đó đồng bào Chăm chiếm 75% dân số.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vận động của Mặt trận Tổ quốc, người dân địa phương tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay giảm nghèo.

Trong năm 2026, người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên 260 ha lúa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần bảo tồn những nét đẹp truyền thống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Qua bình xét, hơn 96% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Lạc Trị ẢNH: H.PHÚC

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh bày tỏ vui mừng trước những đổi thay trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Lạc Trị. Ông đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn sự đoàn kết giữa các dân tộc.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, gắn với phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân ẢNH: H.PHÚC

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh, văn hóa Chăm là một bộ phận đặc sắc, có bề dày lịch sử, đóng góp quan trọng vào kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, nghệ thuật dân gian và các giá trị truyền thống không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà cần sự chung tay của các vị chức sắc, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ.

Thứ trưởng mong muốn đồng bào Chăm tiếp tục phát huy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống và những phong tục tốt đẹp.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa Chăm, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và chăm lo việc học tập của con em.

Thứ trưởng Nguyễn Hoài Anh tặng quà các vị chức sắc tôn giáo và người có uy tín tại thôn Lạc Trị ẢNH: H.PHÚC

Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị ở cơ sở cần phát huy vai trò của người có uy tín, các vị chức sắc trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Dịp này, ông Nguyễn Hoài Anh tặng quà các vị chức sắc, người có uy tín; tặng quà 13 hộ nghèo trên địa bàn thôn và trao 20 triệu đồng cho Trường mẫu giáo Phú Lạc.