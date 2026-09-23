Thứ trưởng y tế người bị bắt, người thôi chức, 4 thứ trưởng còn lại 'gánh' việc ra sao?

Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức thứ trưởng Bộ Y tế từ 23.9, theo nguyện vọng cá nhân, Bộ Y tế hiện có 4 thứ trưởng: Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà, các thứ trưởng: Đỗ Xuân Tuyên, Lê Đức Luận và Nguyễn Thị Liên Hương,

Trước khi thôi việc, ông Nguyễn Tri Thức được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chăm sóc bà mẹ và trẻ em; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong y tế; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế.

Ông Thức cũng tham gia chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành y tế, tham gia các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

Ông Nguyễn Tri Thức tại một hội thảo về khoa học - công nghệ y tế ẢNH: MOH.GOV.VN

Ông trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Bà mẹ và trẻ em; Vụ Hợp tác quốc tế.

Theo dõi, chỉ đạo hơn 20 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, là các bệnh viện, nhiều trường đại học tại các tỉnh, thành, trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; Đại học Y - Dược TP.HCM.

Ông cũng trực tiếp chỉ đạo nội dung quan trọng của ngành về khoa học công nghệ y tế, triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược ngành y; các vấn đề về đào tạo, nhân lực y tế.

Từ tháng 9.2026, sau khi ông Thức thôi thứ trưởng, dự kiến Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và các thứ trưởng sẽ phụ trách các công việc ông Thức từng phụ trách, chỉ đạo khi đương chức.

Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, ôngtrực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; an toàn truyền máu; phát triển y tế chuyên sâu và kỹ thuật cao; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Ông trực tiếp chỉ đạo các hoạt động y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Đồng thời được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế và hơn 30 bệnh viện, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Sau khi Thứ trưởng Thuấn bị bắt tạm giam, Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà và các thứ trưởng được phân công chỉ đạo các lĩnh vực này.