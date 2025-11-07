Thu từ nhà, đất tăng gần 110%, đạt hơn 451.000 tỉ đồng

Theo thông tin mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 193.500 tỉ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 đạt 2,145 triệu tỉ đồng, bằng 109,1% dự toán năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này có được chủ yếu nhờ công tác quản lý thu, mở rộng cơ sở thuế, rà soát đối tượng, nguồn thu trên địa bàn được tăng cường.

10 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt 2,145 triệu tỉ đồng, bằng 109,1% dự toán năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Các khoản thu cụ thể như sau: Thu nội địa tháng 10 đạt 166.400 tỉ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt hơn 1,84 triệu tỉ đồng, bằng 110,5% dự toán năm và tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số khoản thu nội địa đạt khá như: các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 451.400 tỉ đồng, bằng 154,1% dự toán năm và tăng 109,3% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án nộp tiền sử dụng đất lớn được Bộ Tài chính đề cập là: dự án Vinhomes Cần Thơ, dự án Vinhomes Wonder City Hà Nội, dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, dự án Sun Group Vũng Tàu…

Cạnh đó, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu - chi của Ngân hàng Nhà nước 10 tháng qua ước đạt gần 139.000 tỉ đồng, bằng 121,2% dự toán năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ phát sinh tăng số nộp ngân sách một số khoản cổ tức được chia.

Thu từ dầu thô tháng 10 đạt 3.600 tỉ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt gần 41.000 tỉ đồng, bằng 77,0% dự toán năm và giảm 14,9%.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 10 đạt 23.400 tỉ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt gần 260.000 tỉ đồng, bằng 110,6% dự toán năm và tăng 12,8%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 194.200 tỉ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2025 đạt 1,83 triệu tỉ đồng, bằng 71,0% dự toán năm và tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân sách T.Ư đã chi từ dự phòng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và hỗ trợ các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh; các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cần thiết khác.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 1,25 triệu tỉ đồng, bằng 78,4% và tăng 46,3%; chi đầu tư phát triển 486.100 tỉ đồng, bằng 61,5% và tăng 57,9%; chi trả nợ lãi 85.700 tỉ đồng, bằng 77,5% và tăng 9,7%.

"Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước tăng 47,1%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định", Bộ Tài chính đánh giá.



Trước đó, trong năm 2024, lần đầu tiên thu ngân sách nhà nước ghi nhận vượt 2 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so thực hiện năm 2023. Chi ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 1,83 triệu tỉ đồng, bằng 86,4% dự toán.