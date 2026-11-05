Thủ tục chấm dứt mã số thuế trạng thái 06 trong thời hạn 1 ngày làm việc

Theo Cục Thuế, người nộp thuế (NNT) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (MST), cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm xử lý trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Đặc biệt nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu NNT từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

Căn cứ Thông tư số 90/2026 ngày 30.6.2026 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế, trường hợp NNT đang ở trạng thái 06 nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực MST, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm xử lý trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Cục Thuế yêu cầu xử lý chấm dứt mã số thuế trạng thái 06 trong thời hạn 1 ngày làm việc ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái MST của NNT và các đơn vị phụ thuộc về trạng thái 06, lý do 03 "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Theo đó, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT về việc NNT ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST đối với NNT trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24-ĐKT.

Về xử lý số tiền thuế nộp thừa khi NNT chấm dứt hiệu lực MST, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, thuế cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn NNT lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tuyệt đối không được yêu cầu NNT lập văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ hoặc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu NNT từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.