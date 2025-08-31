Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc lần đầu sau 7 năm

Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31.8, Thủ tướng Modi cho biết New Delhi cam kết cải thiện quan hệ với Bắc Kinh trong bối cảnh cả 2 nhà lãnh đạo thảo luận về nhu cầu mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân ngày 31.8.2025 ẢNH: REUTERS

Tại cuộc gặp này, ông Modi nói: "Lợi ích của 2,8 tỉ người dân hai nước gắn liền với sự hợp tác. Chúng tôi cam kết phát triển mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau".

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc theo đuổi quyền tự chủ chiến lược và mối quan hệ giữa 2 nước không nên được nhìn nhận qua lăng kính của một quốc gia thứ ba.

Ông Modi và ông Tập cũng đã thảo luận về nhu cầu tiến hành theo "hướng chính trị và chiến lược" để mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư song phương, đồng thời giảm thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc.

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc mở rộng tiếng nói chung về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, cũng như các thách thức như khủng bố và thương mại công bằng trên các nền tảng đa phương.

Về phần mình, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng: "Chúng ta không được để vấn đề biên giới quyết định toàn bộ mối quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ".

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập cho biết thêm rằng quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ có thể "ổn định và phát triển sâu rộng" nếu cả 2 bên tập trung xem nhau là đối tác thay vì đối thủ.

Ông Manoj Kewalramani, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ tại Viện nghiên cứu Takshashila (Ấn Độ), nhận định: "Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang tham gia vào quá trình có thể sẽ kéo dài và đầy khó khăn để xác định trạng thái cân bằng mới trong mối quan hệ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31.8 cũng đã đến thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc để tham dự hội nghị SCO. Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 30.8 đã đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự hội nghị SCO và làm việc tại Trung Quốc. Dự kiến, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp đón khoảng 20 nhà lãnh đạo thế giới tại Thiên Tân.