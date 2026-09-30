Thủ tướng Anh tính chuyện tái gia nhập EU

Trả lời truyền thông Anh ngày 30.9, Thủ tướng Andy Burnham cho rằng London nên cân nhắc các lựa chọn cho mối quan hệ tương lai với EU, gồm khả năng trở lại làm thành viên chính thức của liên minh hoặc chỉ gia nhập thị trường chung hay liên minh thuế quan, theo Reuters.

Thủ tướng Anh Andy Burnham (phải) gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) hôm 22.9 ẢNH: REUTERS

"Chúng ta có thể giữ nguyên hiện trạng. Đó chắc chắn là một lựa chọn, nếu người ta nghĩ rằng đây là nơi phù hợp", ông Burnham nói, sau đó liệt kê một số phương án khác như tái gia nhập hoàn toàn.

"Tôi rất rõ ràng, và tôi sẽ nói thẳng thừng: Brexit đã gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề này?", ông nói trong cuộc phỏng vấn.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Công đảng ngày 29.9, Thủ tướng Burnham cho rằng Anh nên tái cân nhắc các lựa chọn cho mối quan hệ lâu dài với các đối tác châu Âu. Theo ông, cuộc Brexit đã không hoàn thành được cam kết của những người ủng hộ, đó là "giành lại quyền kiểm soát", thay vào đó lại khiến đất nước yếu hơn, đặc biệt về kinh tế và chính sách nhập cư.

Ông Burnham là người vận động ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Giờ đây, ông cho rằng những lựa chọn nên được đánh giá dựa trên "khả năng thực hiện", ưu điểm và khuyết điểm.

Năm 2016, Anh bỏ phiếu rời khỏi EU, chấm dứt hơn 4 thập niên là thành viên của liên minh. Brexit gây ra nhiều năm biến động chính trị, với các chính phủ kế nhiệm tại Anh phải vật lộn với những hậu quả kinh tế và ngoại giao của cuộc bỏ phiếu đó.

Ông Burnham, người nắm quyền vào tháng 7 sau khi người tiền nhiệm Keir Starmer từ chức, cho biết ông muốn chứng kiến Anh tái gia nhập EU. Thông điệp của ông tại hội nghị đảng rằng Brexit đã không làm cho nước Anh giàu có hơn đã được nhiều người trong đảng hoan nghênh.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Anh ủng hộ việc tái gia nhập EU, nhưng điều đó thường không còn đúng khi có những điều kiện được đặt ra, chẳng hạn như đóng góp vào ngân sách chung và sử dụng đồng euro.