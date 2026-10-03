Thủ tướng: Áp lực 3 tháng cuối năm rất lớn, cần khai thác tối đa dư địa và động lực tăng trưởng

Sáng 3.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Khai mạc phiên họp, người đứng đầu Chính phủ nhắc lại 3 quý đầu năm đã diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông tác động mạnh đến giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, vận tải quốc tế, tạo sức ép trực tiếp lên sản xuất, xuất khẩu và ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh áp lực tăng trưởng 3 tháng cuối năm rất lớn ẢNH: VGP

Chính sách thuế quan của các nước và sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế lớn tác động đến tăng trưởng toàn cầu, gia tăng sức ép lạm phát.

Thời gian qua, các tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xuống 2,5 - 3% (giảm 0,2 - 0,3%), tăng trưởng thương mại giảm 2,2 - 3,2% xuống 1,5 - 2,5%, trong khi nâng dự báo lạm phát lên 4 - 4,4% (cao hơn 0,6 - 1,4%). Thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường...

Thủ tướng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định với mục tiêu tăng trưởng, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa.

Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù thế nào. Trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực, giải pháp thực hiện thế nào...

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý 4, cần làm gì để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu....; dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình nào có thể hoàn thành sớm hơn, đưa vào sử dụng; thị trường xuất khẩu nào có thể mở rộng, sức mua trong nước cần kích thích bằng giải pháp nào.

Thủ tướng lưu ý, đồng thời với việc thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

GDP 9 tháng tăng 9,01%

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tăng trưởng GDP quý 3 ước tăng 9,95%, tính chung 9 tháng GDP tăng 9,01%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015 đến nay.

Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng GDP tăng 9,01%. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm; công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015 đến nay. Dịch vụ tăng 8,69%, chỉ thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (11,37%).

Xuất nhập khẩu đạt 888 tỉ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỉ USD, tăng 24,5%, cao hơn mục tiêu cả năm, nhập khẩu đạt 453,7 tỉ USD, tăng 36,7%; cán cân thương mại trong tháng 9 đảo chiều sang xuất siêu 1,27 tỉ USD.

Cả nước có 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt 2 con số, trong đó có 7/10 địa phương trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh... TP.HCM và Hà Nội tăng 9,06% và 8,85%, cao hơn khoảng 0,7% so với tốc độ tăng 6 tháng.

Trong 9 tháng, có 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172.000 doanh nghiệp).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn. Tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm, quý 4 cần tăng 12,5%. Trong khi đó, có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Ngoài ra, tiêu dùng 9 tháng chưa đột phá; đầu tư của một số doanh nghiệp nhà nước lớn còn chậm. Về đầu tư công, còn 7 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân; các dự án vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung, giá vật liệu, nhân công ở mức cao.

Cán cân thương mại 9 tháng vẫn nhập siêu 19,42 tỉ USD; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường…