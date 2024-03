Thủ tướng bắt đầu công du Úc và New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng nay 4.3 đã rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Úc, thăm chính thức Úc và New Zealand từ ngày 5 - 11.3.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Tháp tùng Thủ tướng và phu nhân có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Cùng tham gia đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Trương Quang Hoài Nam.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, điều đặc biệt đầu tiên của chuyến công tác chính là thời điểm. Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm ASEAN và Úc thiết lập quan hệ, cũng là thời điểm Việt Nam vừa kết thúc một năm kỷ niệm 50 năm quan hệ với Úc và chuẩn bị cho dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ với New Zealand. Đặc biệt, đây lần đầu tiên một Thủ tướng Chính phủ ta đến thăm Úc và New Zealand trong vòng 7 năm qua, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến hai nước trên cương vị người đứng đầu chính phủ.

Điểm đặc biệt thứ hai, đó là quan hệ giữa ASEAN và Úc trong 50 năm qua rất tốt đẹp. Tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng gia tăng. Hợp tác giữa hai bên ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, kinh tế, văn hóa - xã hội… và các lĩnh vực mới đều đang được triển khai rất hiệu quả.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu tại sân bay

Các nước ASEAN đều đánh giá rằng, Úc là một trong những Đối tác Chiến lược Toàn diện có nhiều hợp tác thực chất, hiệu quả với các thành viên của khối.



Chính vì vậy, Hội nghị lần này được kỳ vọng là một dịp tốt để lãnh đạo cấp cao ASEAN và Úc cùng nhìn lại, đánh giá một cách tổng thể quan hệ giữa hai bên trong 50 năm qua, đặc biệt là quá trình triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa ASEAN và Úc được thiết lập từ năm 2021 đến nay.

Hợp tác toàn diện

Sau Hội nghị Cấp cao tại Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới Canberra với tư cách khách mời của Chính phủ Úc.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt thông tin, hợp tác Việt Nam - Úc rất toàn diện. Bên cạnh hợp tác về kinh tế, đầu tư, Úc còn hỗ trợ Việt Nam thông qua nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA, với những biểu tượng như cây cầu ở Mỹ Thuận, hay hàng nghìn học bổng cho sinh viên Việt Nam sang du học tại Úc, những chương trình đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ Việt Nam từ những ngày mà chúng ta còn đang phải chịu cấm vận. Có thể nói, những hợp tác đó tạo nên sự gắn kết rất chặt chẽ giữa Úc và Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ có rất nhiều ý nghĩa. Đây là dịp để hai nước cùng đánh giá những bước phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên, cũng như những thoả thuận cấp cao mà hai bên đã đạt được nhân những chuyến thăm của Toàn quyền Úc và Thủ tướng Úc đến Việt Nam trong năm 2023 và trước đó là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Úc năm 2022.

Cùng với Úc, New Zealand là một Đối tác Chiến lược quan trọng của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ Việt Nam - New Zealand là mối quan hệ song phương có bề dày lịch sử. Năm 2025 chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với New Zealand. Trong thời gian qua, New Zealand là một đối tác đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực, từ giáo dục - đào tạo, đến các lĩnh vực về bình đẳng giới, phát triển.

"Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam và New Zealand đã có rất nhiều hợp tác hiệu quả. Bên cạnh đó, tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố. Chúng ta đã đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của New Zealand sang thăm Việt Nam và hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác", Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết.