Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo Quyết định số 2158/QĐ-TTg ngày 10.11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm lại ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ẢNH: T.N

Ông Phạm Tiến Dũng, 56 tuổi, quê quán tại Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 11.11.2021, ông Dũng từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Hiện tại, ông Phạm Tiến Dũng được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Thanh toán và công nghệ thuộc Ngân hàng Nhà nước; Trưởng ban Điều hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phó trưởng Ban Chỉ đạo của ngành ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số đơn vị và Ngân hàng Nhà nước khu vực theo phân công.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Hà giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hà, 53 tuổi, quê quán tại Hải Phòng, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học George Washington (Mỹ).

Ông Phạm Thanh Hà, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 11.11.2021, ông Phạm Thanh Hà đã từng làm Phó tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank; Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Hiện ông Phạm Thanh Hà được phân công làm Chủ tịch Hội đồng KH-CN ngành ngân hàng; Trưởng ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở; Trưởng ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Ông Phạm Thanh Hà cũng là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số đơn vị và Ngân hàng Nhà nước khu vực theo phân công.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 11.11.