Thời sự

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính

Mai Hà
02/06/2026 17:51 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính với ông Nguyễn Đức Chi.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

ẢNH: VGP

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970; quê quán Hà Nội; trình độ thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Chi từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính…

Hiện, ở Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan; chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính; công tác quản lý ngân sách nhà nước, gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc chức năng nhiệm vụ của Vụ Ngân sách nhà nước; công tác tài chính của các định chế tài chính; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Ông Chi là người phát ngôn của Bộ Tài chính, đồng thời trực tiếp phụ trách Cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Các định chế tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng phát triển Việt Nam...

Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

