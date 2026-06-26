Thủ tướng bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cụ thể, tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.6.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Anh Tiến (bên trái) ẢNH: VGP

Ông Trần Anh Tiến là thạc sĩ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện nay là ông Đặng Xuân Phong. Các phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ gồm các ông, bà: Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thắng, Đôn Tuấn Phong và Trần Anh Tiến.

Theo quy định phân công, các phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xử lý các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; đối với những nội dung quan trọng, nhạy cảm, phức tạp thì báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo xử lý hồ sơ, ký phiếu trình Thủ tướng, các phó thủ tướng Chính phủ, ký văn bản thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm toàn diện về ý kiến, quyết định của mình.

Phó chủ nhiệm cũng xử lý các vấn đề liên quan đến địa phương theo địa bàn được phân công (công tác quy hoạch; xử lý kiến nghị của địa phương; chuẩn bị nội dung, tháp tùng lãnh đạo Chính phủ làm việc với địa phương về kinh tế - xã hội)...