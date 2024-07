Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel được ủy quyền quyết định đáp trả Hezbollah

Nội các an ninh Israel đã có cuộc họp kéo dài 4 giờ trong ngày 28.7 để bàn bạc về vụ tấn công tại cao nguyên Golan trước đó một ngày khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng, theo tờ The Times of Israel.



Cuộc họp nội các an ninh Israel ngày 28.7 VĂN PHÒNG BÁO CHÍ CHÍNH PHỦ ISRAEL

Nội các ủy quyền cho Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant quyết định quy mô, thời gian phản ứng với vụ tấn công mà Tel Aviv cáo buộc do lực lượng Hezbollah tại Li Băng tiến hành. Hezbollah đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan trong vụ tấn công chết chóc nhất đối với Israel từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7.10.2023.

Với việc các bộ trưởng phản đối sự qua loa trong quá trình phê chuẩn vụ tấn công Yemen vào tuần trước, tại cuộc họp ngày 28.7, từng bộ trưởng được trao nhiều thời gian để bày tỏ ý kiến.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, quả rốc két rơi xuống sân bóng tại làng Majdal Shams khiến các thanh thiếu niên thiệt mạng là do Iran sản xuất và chỉ có Hezbollah sở hữu.

Một vụ nổ tại làng ở biên giới của Li Băng sau vụ không kích của Israel ngày 28.7 AFP

Nhà Trắng trong ngày 28.7 cũng tố cáo Hezbollah đứng sau vụ việc trong khi Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đang là ứng viên tranh cử tổng thống, bày tỏ sự ủng hộ vững chắc cho an ninh của Israel.

Theo Reuters, Mỹ đã thảo luận chặt chẽ với Israel và Li Băng từ sau vụ tấn công nhằm tìm giải pháp ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không muốn xung đột leo thang thêm khi mà quân đội Israel và Hezbollah đã tấn công qua lại gần như mỗi ngày. Trong ngày 28.7, Israel tiếp tục tấn công các khu vực ở biên giới Li Băng nhưng đó được cho là chưa phải cuộc đáp trả vụ tấn công tại Majdal Shams.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Li Băng Abdallah Bouhabib cho biết Beirut đã nhận được thông điệp êm dịu từ các nước liên quan rằng sự đáp trả của Israel sẽ là "hạn chế", cũng như phản ứng kế tiếp của Hezbollah, theo truyền thông khu vực.