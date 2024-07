Trung Đông cận kề giới hạn đỏ

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua tuyên bố các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công một loạt mục tiêu của Hezbollah nằm sâu bên trong lãnh thổ Li Băng cũng như ở miền nam Li Băng trong đêm 27.7 và rạng sáng 28.7, theo Reuters. Thông tin được đưa ra không lâu sau khi Israel cáo buộc Hezbollah chịu trách nhiệm về vụ một quả rốc két phóng từ Li Băng hôm 27.7 trúng sân bóng trong thị trấn Majdal Shams ở khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến ít nhất 12 thanh thiếu niên từ 10 - 20 tuổi thiệt mạng và hàng chục người bị thương.



"Vượt mọi lằn ranh"

Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari khẳng định vụ việc ở Majdal Shams là vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào dân thường Israel kể từ ngày 7.10.2023, thời điểm Hamas tấn công miền nam Israel dẫn tới chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza từ đó đến nay. Ông Hagari nói kết quả giám định pháp y cho thấy rốc két phóng trúng sân bóng là Falaq-1, do Iran sản xuất.

Đám tang những người thiệt mạng tại sân bóng Majdal Shams REUTERS

Hezbollah trước đó tuyên bố đã phóng một quả Falaq-1 trong ngày 27.7, nhắm vào một sở chỉ huy quân sự của Israel. Lực lượng này phủ nhận trách nhiệm về vụ phóng rốc két vào Majdal Shams, đồng thời báo cáo với LHQ rằng vụ việc xảy ra do một tên lửa đánh chặn của Israel bắn trúng sân bóng, theo trang tin Axios.

Bất chấp việc Hezbollah lên tiếng phủ nhận, Bộ Ngoại giao Israel hôm qua cáo buộc Hezbollah đã "vượt mọi lằn ranh đỏ" còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối 27.7 tuyên bố: "Hezbollah sẽ phải trả giá đắt cho hành động này, một cái giá mà họ chưa từng phải trả trước đây", theo AFP.

Giới chức Israel đã tỏ dấu hiệu cho thấy phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công bằng rốc két vào Majdal Shams có thể sẽ rất quyết liệt, theo tờ The Times of Israel. Thông tin từ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết giới chức quân sự và an ninh cấp cao đã trình lên các phương án hành động nhằm vào Hezbollah.

Vụ rốc két phóng trúng sân bóng ở Majdal Shams xảy ra sau khi một cuộc không kích của Israel giết chết 4 thành viên Hezbollah ở miền nam Li Băng, khiến lực lượng này tuyên bố thực hiện một loạt cuộc tấn công trả đũa bằng cách phóng rốc két vào Golan và miền bắc Israel, theo AFP.

Lo xung đột toàn diện

Chính phủ Li Băng đã ra tuyên bố lên án "mọi hành vi bạo lực và xâm lược chống lại dân thường", kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch". Ngoại trưởng Li Băng Abdallah Bou Habib hôm qua cho hay chính phủ nước này đã đề nghị Mỹ can thiệp để Israel kiềm chế và Washington cũng đề nghị Beirut chuyển thông điệp tương tự tới Hezbollah, theo Reuters.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày nói "mọi chỉ dấu" cho thấy rốc két phóng vào Golan hôm 27.7 là từ Hezbollah. Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ trước đó mô tả vụ phóng rốc két vào Majdal Shams là "vụ tấn công khủng khiếp", nhưng không trực tiếp cáo buộc Hezbollah. Một quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại rằng diễn biến mới có thể châm ngòi một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah. "Những gì xảy ra hôm nay có thể là nguyên nhân khiến chúng tôi lo lắng và cố gắng tránh trong 10 tháng qua", vị quan chức không nêu tên nói với Axios.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell thì lên án trực tiếp vụ phóng rốc két. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cảnh báo Israel rằng bất kỳ cuộc phiêu lưu quân sự mới nào ở Li Băng cũng có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được và Israel sẽ phải chịu trách nhiệm, theo AFP.

Trước tình hình hiện nay, LHQ kêu gọi kiềm chế tối đa. Trong một tuyên bố chung, điều phối viên đặc biệt của LHQ tại Li Băng Jeanine Hennis-Plasschaert, và Chỉ huy Lực lượng lâm thời của LHQ tại Li Băng (UNIFIL) Aroldo Lazaro cảnh báo tình trạng giao tranh Israel - Hezbollah leo thang "có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn, nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa không thể tin được".