Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi lời kêu gọi đến du khách Trung Quốc

Phát biểu trong một chương trình truyền hình của Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói rằng Campuchia sẵn sàng đón tiếp khách du lịch Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Manet kêu gọi du khách Trung Quốc đừng lo lắng về an ninh vì Campuchia có an ninh và an toàn tốt, không giống như những gì một số người đồn đoán.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại một sự kiện ở tỉnh Kandal (Campuchia) ngày 2.11 Chụp từ clip của Fresh News

"Hãy gửi thông điệp của tôi tới người dân Trung Quốc, hãy đến thăm Campuchia, chúng tôi sẽ tạo mọi cơ hội cho các bạn. Campuchia là xứ sở thần tiên: những du khách đến thăm Campuchia nói rằng người dân Campuchia tử tế và thân thiện. Campuchia có nhiều ngôi chùa cổ", Thủ tướng Hun Manet phát biểu.

"Tôi kêu gọi người Trung Quốc đến thăm Campuchia để tìm hiểu những gì đất nước chúng tôi có thể mang lại, con người, văn hóa của chúng tôi", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Manet còn nhấn mạnh Campuchia xem du lịch là nguồn tăng trưởng kinh tế quan trọng và chỉ ra Campuchia từng đón rất nhiều khách du lịch từ Trung Quốc trước đại dịch Covid-19.

Ông Hun Manet cho biết thêm Bộ Du lịch Campuchia đã đưa ra một chương trình hấp dẫn dành cho du lịch, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc.

Về an ninh và an toàn, Thủ tướng Hun Manet khẳng định trước đây có thông tin khiến người dân Trung Quốc lo lắng về an ninh ở Campuchia. Campuchia thừa nhận điều này, không nước nào mà không có tội phạm, theo Khmer Times.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định những hành động phạm tội không đại diện cho toàn bộ Campuchia.