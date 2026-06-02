Thủ tướng: Cần cơ chế mạnh cho Trung tâm tài chính nhưng phải kiểm soát rủi ro

Chiều 2.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hiện Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" tại TP.HCM và Đà Nẵng. Hội đồng Điều hành và Cơ quan điều hành tại hai địa phương đã triển khai các hoạt động hợp tác với cơ quan quản lý, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế và chuẩn bị danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với lợi thế riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về trung tâm tài chính ẢNH: NHẬT BẮC

Về nhân sự và hạ tầng, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng cũng đã được thành lập, từng bước kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, quy hoạch, bố trí trụ sở, chuẩn bị khu vực lõi.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Kết luận số 18 của Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm tài chính vào hoạt động. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thách thức trong phát triển Trung tâm tài chính quốc tế còn rất nhiều, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các Trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn.

"Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan hoàn thiện quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính, Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành, hoàn thành trước 10.6. Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Hội đồng điều hành khẩn trương phối hợp với hai thành phố nghiên cứu mô hình chuẩn về cơ quan điều hành, kiến nghị lựa chọn phương án khả thi, phù hợp, tối ưu nhất, vì công việc chung.

TP.HCM, Đà Nẵng hiện là 2 động lực tăng trưởng của đất nước. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Trung tâm tài chính, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Ngoài 8 nghị định đã có, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ tài chính mới chủ chốt cho Trung tâm tài chính. Trong đó, nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý.