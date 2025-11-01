Thủ tướng Carney xin lỗi, Tổng thống Trump chưa đồng ý nối lại đàm phán thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney tại một sự kiện ảnh: reuters

Hôm nay (1.11), sau khi tham gia hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc, Thủ tướng Canada cho biết đã nói lời xin lỗi riêng với Tổng thống Trump khi cả hai cùng dự tiệc tối do nước chủ nhà Hàn Quốc tổ chức hôm 29.10.

"Tôi đã xin lỗi ngài tổng thống", Reuters dẫn lời ông Carney. Thủ tướng Canada cũng xác nhận đã xem nội dung quảng cáo với Thủ hiến tỉnh bang Ontario Premier Doug Ford trước khi phát. Tuy nhiên, ông đã phản đối việc lên sóng quảng cáo này.

Thủ hiến Ford, một chính khách theo đường lối bảo thủ và đôi khi được so sánh với ông Trump, đã đặt hàng quảng cáo với nội dung có trích lời cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, biểu tượng của đảng Cộng hòa.

Năm 1987, ông Reagan, lúc đó là Tổng thống Mỹ, phát biểu trên đài phát thanh rằng ông phản đối thuế quan. Theo ông, thuế quan dẫn đến chiến tranh thương mại và thảm họa kinh tế.

Ông Trump gọi quảng cáo của phía Canada là không đúng sự thật, và Tổng thống Reagan trên thực tế ưa chuộng thuế quan.

Để đáp trả, Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với hàng hóa đến từ Canada, và Washington đồng thời ngừng đàm phán thương mại song phương với nước láng giềng.

Trước đó, khi rời Hàn Quốc, chủ nhân Nhà Trắng đã có cuộc trao đổi với ông Carney tại tiệc tối, nhưng không chia sẻ xem thông tin. Đến hôm nay (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump vẫn khẳng định Mỹ và Canada sẽ không nối lại đàm phán thương mại.

Dù vậy, ông Trump cho biết mình có quan hệ thân thiết với ông Carney.