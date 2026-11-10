Thủ tướng chọn 10 trường đại học đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở đào tạo trở thành các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2026 - 2030.

Đề án phát triển các trung tâm đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về AI với mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 10.000 người học ẢNH: ÁNH QUYÊN

Theo đó, 10 trường đại học được lựa chọn tham gia đề án ban đầu gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường đại học Công nghệ); Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Đà Nẵng (Trường đại học Bách khoa); Đại học Kinh tế TP.HCM; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Học viện Kỹ thuật quân sự; Trường đại học Sư phạm TP.HCM và Trường đại học Việt Đức.

Các trường được lựa chọn có trách nhiệm xác định rõ định vị, lĩnh vực chuyên sâu, xây dựng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia, hạ tầng tính toán, dữ liệu và phòng thí nghiệm. Việc đầu tư nguồn lực phải gắn với nhu cầu thực tiễn, chất lượng, tiến độ và sản phẩm đầu ra.

Đề án đặt mục tiêu hình thành mạng lưới các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI có năng lực đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu, phát triển, làm chủ, ứng dụng và quản trị công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Qua đó, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, góp phần hình thành một số trung tâm có năng lực cạnh tranh trong khu vực, làm hạt nhân dẫn dắt và lan tỏa năng lực đào tạo, nghiên cứu về AI trong hệ thống giáo dục đại học.

Đào tạo ít nhất 10.000 người học về AI

Một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là phát triển mạng lưới trung tâm theo hướng có cơ chế điều phối, phân vai chuyên môn, chia sẻ chương trình, học liệu, đội ngũ chuyên gia, dữ liệu, hạ tầng tính toán và phòng thí nghiệm.

Trong đó, ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia đề án được xếp hạng trong nhóm 150 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực AI theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Về đào tạo và phát triển nhân lực, quy mô đào tạo lũy kế giai đoạn 2026 - 2030 của toàn mạng lưới đạt ít nhất 10.000 người học các chương trình đào tạo ở trình độ của giáo dục đại học chuyên sâu về AI, AI+X và ứng dụng công nghệ ngành, lĩnh vực về AI (X+AI), trong đó có ít nhất 600 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực AI.

Đề án cũng đặt mục tiêu phát triển đội ngũ ít nhất 150 chuyên gia nòng cốt, nhà khoa học đầu ngành về AI của mạng lưới; đồng thời, thu hút ít nhất 250 lượt chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật về AI trong giai đoạn 2026 - 2030.

Không chỉ tập trung đào tạo, đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất 20 nhóm nghiên cứu mạnh về AI hoạt động ổn định, có phân vai theo lĩnh vực chuyên sâu trong mạng lưới và được đánh giá độc lập.

Về ứng dụng và chuyển giao công nghệ, mục tiêu đặt ra là có ít nhất 50 công nghệ, sản phẩm trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cộng đồng.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo triển khai đề án; xây dựng bộ tiêu chí xác định trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI; hướng dẫn các cơ sở xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện hằng năm.