Thủ tướng: Chúng ta đã giữ được 'trong ấm, ngoài êm'

Sáng 20.10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm nhiệm kỳ 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, người đứng đầu Chính phủ cho biết, dù bối cảnh thế giới và trong nước đều khó khăn, song chúng ta vẫn đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 2/26 chỉ tiêu. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo kết quả kinh tế - xã hội trước Quốc hội sáng 20.10 ẢNH: GIA HÂN

Nhấn mạnh 8 thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ, theo Thủ tướng, việc kiểm soát thành công và khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 đã được quốc tế đánh giá cao.

Kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).

Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao.

IMF đánh giá Việt Nam nằm top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, Standard Chartered dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Rà soát gần 3.000 dự án quy mô vốn hàng triệu tỉ đồng

Bên cạnh đó, nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm được Chính phủ xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý 5 ngân hàng yếu kém.

12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ và các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài được giải quyết (như các dự án nhà máy điện Sông Hậu 1, Long Phú 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong 1, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B…).

Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675.000 tỉ đồng. Chính phủ cũng đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án các loại với tổng vốn hàng triệu tỉ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Thủ tướng cũng nhấn mạnh các thành tựu về văn hóa, xã hội, tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, sản xuất được một số loại vũ khí quan trọng...

Đáng chú ý, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 người, chi thường xuyên giảm 39.000 tỉ đồng/năm.

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Kiến nghị thu hồi gần 425.000 tỉ đồng và 2.200 ha đất. Xử lý nghiêm và thu hồi tiền, tài sản từ các vụ án tham nhũng, kinh tế gần 13.600 tỉ đồng, 520.000 USD; kê biên tài sản giá trị gần 438.000 tỉ đồng.

Chúng ta đã giữ được "trong ấm, ngoài êm", được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; tiếp tục tạo xu thế đổi mới; tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính

Năm 2026, phát triển đồng bộ các thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản

Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1 - 1,5%...

Theo đó, tăng chi đầu tư phát triển lên 40%; cắt ngay từ khi phân bổ ngân sách 5% chi đầu tư (cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) và 10% chi thường xuyên (cho an sinh xã hội). Ngân sách T.Ư đầu tư không quá 3.000 dự án (kể cả dự án chuyển tiếp) cho giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển đồng bộ các loại thị trường như tài chính, chứng khoán, vàng, bất động sản… ngay trong năm 2026. Triển khai hiệu quả thí điểm thị trường tài sản mã hóa; thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu...; đẩy mạnh xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Năm 2026, cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm 50% thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

"Nhiệm kỳ vừa qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo; là chặng đường của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân", Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định Chính phủ nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Năm 2026 mục tiêu tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM; phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng. Triển khai sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình, các dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Chu Lai, Phù Cát, Cà Mau, Thổ Chu; các cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu và cảng Hòn Khoai...



