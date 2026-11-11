Thủ tướng: Đặt mục tiêu Đại học Kinh tế quốc dân vào top 100 thế giới

Sáng 11.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế quốc dân và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT BẮC

Được thành lập năm 1956 với tên gọi Trường đại học Kinh tế tài chính T.Ư, đến nay, Đại học Kinh tế quốc dân khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Đáng chú ý, năm 2026, đóng góp của nhà trường đối với cộng đồng được xếp hạng thứ 85 thế giới theo tiêu chí tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng việc làm.

Đào tạo theo những gì đất nước cần, hướng tới đại học đẳng cấp quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển.

Đề cập yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới và sự phát triển của công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế quốc dân đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Nhà trường cần phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150, năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực và đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Để đạt mục tiêu này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trường tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao; chuyển từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần. Trong đó, cần tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số vào chương trình giảng dạy, chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý và doanh nhân có năng lực dẫn dắt.

Thu hút nhân tài và trí thức Việt Nam ở nước ngoài

Bên cạnh công tác đào tạo, Thủ tướng yêu cầu nhà trường cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu; tập trung giải quyết những vấn đề lớn như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đại học Kinh tế quốc dân ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng lưu ý, kết quả nghiên cứu không chỉ được đánh giá bằng số lượng công bố mà phải thể hiện qua khả năng ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Một nhiệm vụ khác là đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. Trong đó, cần khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở tại Chương Mỹ (Hà Nội) theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu nhà trường bồi đắp hệ giá trị cốt lõi "Trí tuệ - đạo đức - cống hiến", lấy sinh viên làm trung tâm, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nhân tài và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Dịp này, Đại học Kinh tế quốc dân cũng được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.