Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Để ý tưởng thành mô hình kinh doanh bền vững

Mong sự hỗ trợ dành cho thanh niên khởi nghiệp có tính liên tục

Với một người đã dành 14 năm theo đuổi con đường khởi nghiệp, anh Trần Tài, người sáng lập và Giám đốc Công ty TNHH nấm sinh học Việt Nam (Vinabiomush), cảm nhận rằng việc đặt khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong mối liên hệ với tăng trưởng và việc làm rất sát với thực tế. Một ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi được đưa vào cuộc sống, tạo ra sản phẩm có người sử dụng, giúp doanh nghiệp phát triển và tạo sinh kế cho cộng đồng.

"Điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để thanh niên có thể đi từ ý tưởng đến một mô hình kinh doanh bền vững. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất nấm tại Vinabiomush, tôi luôn trăn trở với việc ứng dụng kiến thức khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tổ chức vận hành hiệu quả", anh Trần Tài chia sẻ.

Điều anh Trần Tài quan tâm nhất là làm thế nào để thanh niên có thể đi từ ý tưởng đến một mô hình kinh doanh bền vững ẢNH: NVCC

Chàng giám đốc trẻ kỳ vọng những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên chiều nay (15.10) sẽ góp phần hình thành các giải pháp cụ thể, dễ tiếp cận, để người trẻ có điều kiện thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và tìm được thị trường. "Khi doanh nghiệp đứng vững, chúng tôi mới có thể tạo thêm việc làm và đóng góp lâu dài cho địa phương", Giám đốc Vinabiomush nói.

Từ quá trình khởi nghiệp của mình, anh Trần Tài cho biết khó khăn lớn nhất là bảo đảm nguồn lực để hoàn thiện sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường. Trong đó, vốn và thị trường gắn chặt với nhau: muốn có sản phẩm tốt phải đầu tư, nhưng muốn duy trì đầu tư thì sản phẩm phải bán được và có dòng tiền.

Theo anh Tài, khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ sinh học cần nguồn lực cho nhà xưởng, thiết bị, giống, quy trình kỹ thuật, kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng. Những khoản đầu tư này thường phải thực hiện trước khi có doanh thu ổn định. Có sản phẩm rồi, doanh nghiệp còn phải xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối và tạo niềm tin với khách hàng.

Anh Trần Tài mong sự hỗ trợ dành cho thanh niên khởi nghiệp có tính liên tục, từ tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm đến quản trị và kết nối đầu ra ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, người sáng lập phải liên tục học thêm kiến thức quản trị. Làm tốt chuyên môn chưa đủ; còn phải quản lý tài chính, nhân sự, hồ sơ sản xuất và các yêu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh.

"Vì vậy, tôi mong sự hỗ trợ dành cho thanh niên khởi nghiệp có tính liên tục, từ tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm đến quản trị và kết nối đầu ra. Điều người trẻ cần là có người đồng hành ở những giai đoạn quyết định sự sống còn của doanh nghiệp", anh Tài chia sẻ.

Chàng giám đốc trẻ cũng mong muốn gửi câu hỏi đến Thủ tướng: "Chính phủ sẽ có những giải pháp cụ thể nào để thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và công nghệ sinh học, dù chưa có nhiều tài sản bảo đảm, vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn phù hợp; đồng thời được hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và kết nối thị trường, để đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại, tạo việc làm bền vững tại địa phương?"

Anh Tài mong có những chương trình mà doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng tìm hiểu điều kiện tham gia, biết rõ đầu mối hỗ trợ và được hướng dẫn thực hiện. Việc xem xét hỗ trợ cũng nên chú trọng tính khả thi của phương án kinh doanh, năng lực thực hiện và hiệu quả thực tế của sản phẩm.

"Từ hành trình của mình, tôi hiểu rằng người khởi nghiệp phải chủ động, kiên trì và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu có thêm cơ chế hỗ trợ phù hợp và kịp thời, thanh niên sẽ có điều kiện biến tinh thần dám nghĩ, dám làm thành những doanh nghiệp có đóng góp thiết thực cho xã hội", Giám đốc Vinabiomush gửi gắm.

Cơ hội đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế đất nước

Hành trình khởi nghiệp của anh Trịnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh, bắt đầu từ mong muốn tạo ra giá trị cao hơn cho sức lao động của người nông dân trồng cà phê, đồng thời phát triển những sản phẩm chất lượng, mang bản sắc riêng của vùng đất Tây nguyên.

Trong quá trình xây dựng Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh mang thương hiệu Green Highland Coffee, anh Tuấn Kiệt nhận thấy cơ hội lớn nhất hiện nay là sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội và thương mại điện tử. Những công cụ này giúp doanh nghiệp nhỏ quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường với chi phí phù hợp hơn.

Với anh Trịnh Tuấn Kiệt (bên phải), thành công không chỉ nằm ở sự phát triển của doanh nghiệp mà còn ở việc tạo thêm giá trị cho người nông dân và cộng đồng địa phương ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, theo anh Tuấn Kiệt thách thức cũng rất lớn khi nguồn lực về vốn, nhân sự và kinh nghiệm quản trị còn hạn chế, trong khi thị trường thay đổi nhanh và cạnh tranh ngày càng cao. Doanh nghiệp phải liên tục cải tiến chất lượng, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Hôm nay khi Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên về chủ đề: "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm", anh Tuấn Kiệt cho biết rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng. "Đây là chủ đề rất thiết thực, bởi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho thanh niên mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm bền vững", anh Tuấn Kiệt nói.

Từ thực tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê, anh Tuấn Kiệt nhận thấy khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp trẻ là làm thế nào để biến ý tưởng thành sản phẩm có giá trị, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường hiệu quả. Việt Nam có nhiều lợi thế về nông sản, nhưng để nâng cao giá trị sản phẩm, doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ, chất lượng và hệ thống phân phối.

Hành trình khởi nghiệp của anh Trịnh Tuấn Kiệt bắt đầu từ mong muốn tạo ra giá trị cao hơn cho sức lao động của người nông dân trồng cà phê, đồng thời phát triển những sản phẩm chất lượng, mang bản sắc riêng của vùng đất Tây nguyên ẢNH: NVCC

Đặc biệt, với doanh nghiệp tại Tây Nguyên, thách thức không chỉ là sản xuất sản phẩm tốt mà còn là đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. "Tôi kỳ vọng cuộc đối thoại sẽ giúp những khó khăn thực tế của thanh niên được lắng nghe, từ đó có thêm cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp trẻ phát triển và đóng góp nhiều hơn cho địa phương", anh Tuấn Kiệt gửi gắm và mong muốn Nhà nước có chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo hướng đồng hành từ hình thành ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm và phát triển doanh nghiệp ổn định.

Cụ thể, anh Tuấn Kiệt đề xuất tăng cường tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường. Đặc biệt, cần quan tâm đến thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản và phát triển đặc sản địa phương, bởi đây là những lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị gia tăng và việc làm tại chỗ.

Theo Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh, hỗ trợ khởi nghiệp không nên chỉ dừng ở việc khuyến khích thành lập doanh nghiệp, mà cần giúp doanh nghiệp có đầu ra, duy trì hoạt động và tạo việc làm bền vững.

"Khi doanh nghiệp trẻ có điều kiện phát triển, chúng tôi sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người nông dân và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Với tôi, thành công không chỉ nằm ở sự phát triển của doanh nghiệp mà còn ở việc tạo thêm giá trị cho người nông dân và cộng đồng địa phương", anh Tuấn Kiệt chia sẻ.