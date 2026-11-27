Ngày 26.11, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, mỹ phẩm giả quy mô lớn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ẢNH: CA THANH HÓA

Trong thư nêu rõ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính.

Đến nay, cơ quan công an đã bắt, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 10.000 hộp thuốc giả, hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, sau đó tự pha chế, phối trộn, đóng hộp, dán tem nhãn mác rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Hoạt động này đã mang lại khoản thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Thủ tướng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Theo Thủ tướng, việc điều tra, khám phá vụ án góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kết quả này còn góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao thành tích của Công an tỉnh Thanh Hóa; đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.