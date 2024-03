Thủ tướng Haiti từ chức trước tình hình bạo lực trong nước

Tổng thống Guyana Irfaan Ali, Chủ tịch Cộng đồng các nước Caribe (CARICOM), ngày 12.3 thông báo Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã nộp đơn từ chức người đứng đầu chính phủ, theo Reuters.



Thủ tướng Ariel Henry của Haiti tại Kenya hôm 1.3 AFP

Thông báo được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo khu vực có cuộc họp trong ngày 11.3 tại Jamaica để thảo luận về khuôn khổ cho việc chuyển tiếp chính trị tại Haiti.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tham dự cuộc họp nói trên. Một quan chức ngoại giao Mỹ tiết lộ ông Henry tham dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Barbados Mia Mottley cho biết các đại diện của Haiti tại cuộc họp đồng ý thành lập hội đồng tổng thống để chỉ định một thủ tướng, người sẽ cùng hội đồng thiết lập chính phủ. Một hội đồng bầu cử lâm thời cũng sẽ được thành lập.

"Chúng tôi ghi nhận việc từ chức của ông ấy sau việc thành lập một hội đồng tổng thống chuyển tiếp và đề ra một thủ tướng tạm quyền", Tổng thống Ali của Guyana nói, cảm ơn ông Henry vì đã phụng sự.

Từ trái sang, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Guyana Irfaan Ali và Thủ tướng Jamaica Andrew Holness trong phiên họp tại thủ đô Kingston của Jamaica ngày 11.3 về Haiti

Ông Henry giữ vị trí Thủ tướng Haiti vào tháng 7.2021 sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát. Từ đó, ông đã nhiều lần trì hoãn quá trình bầu cử. Nhiều người Haiti không công nhận tính chính danh của ông Henry và cho rằng ông không phải là quan chức được bầu cử nên không có thẩm quyền pháp lý để phê chuẩn việc triển khai lực lượng cảnh sát quốc tế do Kenya dẫn đầu nhằm khôi phục trật tự tại Haiti.

Bạo lực gia tăng tại Haiti từ khi Tổng thống Moise bị ám sát và gần đây leo thang mạnh mẽ trong lúc ông Henry sang Kenya để thảo luận về việc triển khai lực lượng an ninh.

Thủ lĩnh băng nhóm Jimmy "Barbecue" Cherizier tại Haiti đã tuyên bố nếu ông Henry không từ chức và tiếp tục được quốc tế ủng hộ, một cuộc nội chiến sẽ xảy ra với nguy cơ "dẫn đến diệt chủng", theo chuyên san Foreign Policy.

Ngày 3.3, chính quyền thủ đô Port-au-Prince của Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm sau khi các băng nhóm phá ngục để thả khoảng 3.700 tù nhân, tấn công nhiều đồn cảnh sát. Sân bay quốc tế Toussaint Louverture cũng bị bao vây, khiến ông Henry không thể về nước và đang ở Puerto Rico.

Nhiều người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Thực phẩm và nước uống trở nên khan hiếm trong khi các cửa hàng không còn hàng để bán.

Người dân Haiti mua nước tại Port-au-Prince ngày 7.3 REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Haiti đang đối mặt tình trạng "không thể chịu đựng". Nhà ngoại giao thông báo Mỹ sẽ đóng góp 100 triệu USD cho lực lượng an ninh đa quốc gia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để giúp cảnh sát Haiti chống lại các băng nhóm và 33 triệu USD cho viện trợ nhân đạo.

Ngoại trưởng Blinken còn nói rằng hội đồng tổng thống sẽ có nhiệm vụ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân Haiti, phê chuẩn việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế và tạo điều kiện an ninh cho bầu cử tự do.