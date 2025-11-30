Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ tướng Israel đề nghị Tổng thống ân xá cáo buộc tham nhũng

Bảo Hoàng
30/11/2025 19:37 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30.10 đã chính thức gửi yêu cầu đến Tổng thống Israel Isaac Herzog để xin ân xá vụ án tham nhũng, vốn đã kéo dài gần 10 năm.

Trong tuyên bố ngày 30.11, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã đệ trình yêu cầu ân xá đến bộ phận pháp lý của Văn phòng Tổng thống Israel. Văn phòng Tổng thống gọi đây là “yêu cầu đặc biệt” và "mang những hàm ý quan trọng", AP đưa tin.

Trong video được đăng tải sau khi gửi yêu cầu, ông Netanyahu cho biết: “Đã gần 1 thập niên kể từ khi cuộc điều tra nhằm vào tôi diễn ra. Phiên tòa về vấn đề này đã kéo dài gần 6 năm và dự kiến còn tiếp diễn”.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong video ngày 30.11 thông báo đã gửi đề nghị cho Tổng thống Isaac Herzog để xin ân xá

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X BENJAMIN NETANYAHU

Thủ tướng Israel cho rằng vụ án đã gây chia rẽ nội bộ đất nước và ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. “Israel đang đối mặt với những thách thức to lớn, nhưng đồng thời cũng có những cơ hội lớn. Để đẩy lùi các mối đe dọa và tận dụng các cơ hội, cần có sự đoàn kết dân tộc”, ông nói, cho rằng vụ án kéo dài “đã khơi dậy sự chia rẽ và làm sâu sắc thêm rạn nứt”.

Ông cũng đề cập Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã gửi thư đến Tổng thống Herzog đề nghị ân xá cho thủ tướng Israel.

Ông Benjamin Netanyahu là thủ tướng duy nhất trong lịch sử Israel phải ra tòa xét xử khi đang đương chức. Ông bị buộc tội gian lận, vi phạm lòng tin và nhận hối lộ trong 3 vụ án riêng biệt. Ông phủ nhận mọi cáo buộc và hiện chưa bị kết tội bất kỳ tội danh nào.

Yêu cầu của ông Netanyahu gửi Tổng thống Herzog bao gồm 2 tài liệu - một văn bản chi tiết có chữ ký của luật sư đại diện và một văn bản có chữ ký của ông Netanyahu. Các tài liệu này sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp Israel để cơ quan cho ý kiến, sau đó sẽ được gửi đến cố vấn pháp lý của Văn phòng Tổng thống Israel, chịu trách nhiệm xem xét và nêu ý kiến cho Tổng thống Herzog.

Lãnh đạo phe đối lập tại Israel Yair Lapid đã đề nghị tổng thống không ân xá. “Không thể ân xá nếu ông ấy (Netanyahu) không nhận lỗi, ăn năn và lập tức rút lui khỏi chính trường”, ông Lapid nói.

