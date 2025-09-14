Thủ tướng Israel ngầm thừa nhận chưa hạ được thủ lĩnh Hamas

Trong bài viết trên mạng xã hội X đêm 13.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc các thủ lĩnh Hamas sống tại Qatar không quan tâm đến người dân tại Dải Gaza.

Tòa nhà tại Doha (Qatar) bị hư hại sau cuộc không kích của Israel hôm 9.9 ẢNH: REUTERS

Hamas cho biết 5 thành viên, trong đó có con trai của thủ lĩnh lưu vong Khalil al-Hayya, đã thiệt mạng trong cuộc không kích, tuy nhiên các lãnh đạo và phái đoàn đàm phán của Hamas tại Qatar vẫn còn sống.

Hamas coi vụ tấn công là nỗ lực của Israel nhằm phá hoại cuộc đàm phán ngừng bắn, đồng thời tuyên bố sẽ không thay đổi điều kiện chấm dứt xung đột.

Vụ không kích của Israel tại Doha đã khiến Israel bị chỉ trích dữ dội hơn. Mỹ bị rơi vào thế khó xử khi Qatar cũng là đồng minh, là nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú và còn là nước trung gian đàm phán giữa Hamas và Israel.